Diario chino advierte que medidas de Trump pueden derivar en "enfrentamiento militar"

El diario "Global Times", ligado al Partido Comunista de China, publicó este viernes un crítico editorial en el que advierte que si la diplomacia del equipo del presidente electo de EEUU, Donald Trump, prosigue con sus desafíos, ambas partes "deberían pensar en prepararse para un enfrentamiento militar".



"Como Trump todavía tiene que jurar su cargo, China ha mostrado contención cada vez que los miembros de su equipo han expresado puntos de vista radicales, pero EEUU no debería pensar que Pekín tiene miedo de sus amenazas", señala el rotativo, del mismo grupo editorial que el Diario del Pueblo.



El artículo responde principalmente a las alusiones que el secretario de Estado designado por Trump, Rex Tillerson, hizo durante su comparecencia ante el Senado el pasado miércoles, donde dio a entender que Washington no permitiría a China acceder a las islas del Mar de China Meridional que reclaman países vecinos.



"A menos que Washington planee lanzar una guerra a gran escala en el Mar de China Meridional, cualquier otro método para evitar el acceso chino a esas islas será estúpido", aseguró Global Times, conocido por sus puntos de vista belicistas y nacionalistas.



El diario incluso lanzó la hipótesis de un conflicto atómico, al señalar que "Tillerson haría bien en ponerse al día en estrategias nucleares si quiere que una potencia nuclear (en referencia a China) se retire de sus propios territorios".



China se disputa con otros países de la región, como Filipinas o Vietnam, la soberanía de archipiélagos del Mar de China Meridional como las Spratly o las Paracel, aunque el contencioso se ha enfriado con la llegada a la presidencia filipina de Rodrigo Duterte, partidario de más diálogo con Pekín y de romperlo con Washington.



"Justo en el momento en que Filipinas y Vietnam intentan entibiar sus relaciones con China, las palabras de Tillerson no podrían ser más irritantes", opinó Global Times, quien a lo largo del año pasado ya publicó numerosos artículos críticos con Trump.



Tillerson comparó en su comparecencia las acciones de China en las islas disputadas con la anexión rusa de Crimea, y aseguró que el nuevo gobierno de Trump, que asumirá el 20 de enero, enviará a Pekín una clara señal de que debe detener su ampliación artificial de los islotes de la zona que controla.



Otro diario oficial, China Daily, también se mostró condescendiente, señalando que "es mejor no tomar en serio las declaraciones (de Tillerson) porque son una mezcla de inocencia, cortedad de miras, prejuicios y fantasías políticas no realistas".



Si se pusieran en práctica "en el mundo real" las ideas del futuro secretario de Estado, añade este periódico, "iniciaría un rumbo hacia una devastadora confrontación entre China y Estados Unidos".

Reacción oficial china

La inédita amenaza suscitó sin embargo una cautelosaa reacción del gobierno chino: China "tiene absolutamente el derecho" de llevar a cabo actividades en la región, replicó Lu Kang, portavoz de la diplomacia china.

"La situación en el mar de China meridional se ha calmado. Esperamos que los países exteriores a la región respeten el consenso" de que esta tranquilidad "va en el interés fundamental de todo el mundo", subrayó Lu Kang.

Fuente: EFE Y AFP