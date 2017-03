Dieciséis meses para impactar fuerte en 500 emprendedoras

"No vamos a convertir a Clark Kent en Superman. Lo que sí va a pasar es que aumenten su confianza y se animen a crecer", sostuvo Morixe.

Cuando el próximo 6 de abril Montevideo Refrescos , la embotelladora local de Coca-Cola , y Endeavor Uruguay presenten el programa de impulso al emprendedurismo femenino llamado Emprendamos Juntas, financiado por la compañía, se dará comienzo a una iniciativa que implica la primera de este tipo entre la multinacional y una oficina de la organización de apoyo a emprendedores . Tendrá una duración de 16 meses, y buscará llegar a 500 mujeres, entre integrantes de la cadena de valor de Coca-Cola y otras provenientes del ecosistema emprendedor local. Es decir que las beneficiarias serán propietarias de kioskos, autoservicio, restaurantes y empresas de catering, pero también podrán participar otras emprendedoras que no tengan vínculo con el rubro."(El objetivo) es desmitificar que en la cadena de valor (de compañías como Coca-Cola) no hay emprendedoras y que estas, que muchas veces no se perciben como tales, puedan conocer mejor sus emprendimientos, identificar sus debilidades y obtener herramientas para que su negocio crezca a tasas un poco más aceleradas y sea más sustentable a largo plazo. La idea es que puedan afinar el ojo, darse cuenta dónde hay oportunidades y cómo se crean propuestas de valor", comentó el encargado de Desarrollo Institucional de Endeavor Uruguay, Joaquín Trinidad Además de instancias de inspiración y networking –en las actividades de lanzamiento y cierre (ver apunte), se brindarán mentorías grupales para 120 mujeres en las que se ofrecerán herramientas de mejora de gestión. También se realizarán talleres que abordarán habilidades funcionales prácticas y mentorías individuales para 15 emprendedoras que se visualicen con potencial de crecimiento rápido. El director ejecutivo de Endeavor Uruguay, Joaquín Morixe , aclaró que no se proponen que quienes tengan un kiosco lo lleven a un supermercado, sino que se empoderen para plantearse crecer, lo que tendrá un "tremendo efecto derrame".El programa estará dirigido a mujeres de Montevideo y departamentos cercanos como Florida, Colonia, San José y Canelones.La jefa de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Montevideo Refrescos, Verónica Gené , señaló que se han identificado unas 800 mujeres vinculadas a la cadena de la empresa en esos departamentos que podrían aplicar al programa, y que también se invitará a beneficiarias del Centro de Promoción de la Dignidad Humana (Ceprodih). Gené explicó que Emprendemos Juntas se enmarca en la meta de Coca-Cola de empoderar a 5 millones de mujeres de su cadena para 2020, en lo que se llama iniciativa 5by20, que se lleva adelante desde hace seis años.Al resaltar la importancia de las mujeres a nivel global en el consumo, apuntó que va en línea con el concepto actual de desarrollar valor compartido, en el que las compañías acompañan y promueven iniciativas que redundan en fortalecimiento del propio negocio.Este programa es producto de un trabajo fino de sintonía que lleva años; primero de conocimiento mutuo entre la multinacional y la organización de apoyo y, durante todo el año pasado en detección de oportunidades, necesidades y definición de detalles para la aprobación final de la Fundación de Coca-Cola con sede en Atlanta.Consultado sobre la coexistencia con el programa Más Emprendedoras, originado en Endeavor y que pasó a la órbita de la Organización de Mujeres Empresarias (OMEU), Morixe señaló "mejor cuanto más iniciativas hayan que apoyen a las emprendedoras". Agregó que Emprendemos Juntas se dirige en parte a un público que amplía la base sobre la cual trabaja Endeavor, cuyo corazón son los emprendedores dinámicos. Según Morixe, en 17 años en el país Endeavor ha adquirido experiencia y metodología para acelerar otro tipo de emprendedores.Acerca de las posibilidades de replicar el programa en otros países, se mostró prudente: "Es una primera experiencia y apostamos a que pueda tener continuidad".En www.endeavor.com.uy es posible registrarse para asistir al lanzamiento de Emprendemos Juntas, que se realizará el 6 de abril en Esplendor Punta Carretas. En esta actividad se brindará información para postularse al programa y tres mujeres hablarán de lecciones aprendidas: Elena Tejeira profundizará en cómo salir adelante ante una adversidad económica; Cristina Mosca se enfocará en cómo emprender en tiempos de crisis; Isabelle Chaquiriand contará su experiencia de reconvertir una empresa y explicará el rol y la importancia de los mentores.