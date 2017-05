Diego Forlán: "La paternidad me agarra en una etapa de mi vida espectacular con otras prioridades"

Es el segundo hijo de la pareja -casada desde 2013 - después de haber tenido a Martín en febrero de 201 6. Pero esta fue la primera vez que el futbolista pudo estar en el momento del parto junto a su esposa, dado que cuando nació el primogénito estaba en Perú defendiendo la camiseta de Peñarol por la Copa Libertadores





"(La paternidad) me encanta, lo disfruto y me agarra en una etapa de mi vida espectacular donde tengo otras prioridades", dijo al programa Algo Contigo el flamante padre de la niña que nació a las 11.22 de la mañana, pesó 3,345 kilos y midió 50 centímetros.





Forlán contó que su esposa comenzó con las contracciones poco después de las 10 de la noche del domingo, y que gracias a la preparación previa de una partera de confianza, que ya los había ayudado durante el embarazo de Martín, pasaron la noche con tranquilidad. Paz durmió "poco, casi nada", contó el jugador de fútbol. A las 6.20 de la mañana partieron hacia el Hospital Británico, donde cinco horas más tarde dio a luz a la beba.



Respecto al nombre elegido para la niña, que había sido guardado en secreto hasta el nacimiento, Forlán afirmó que fue una elección de Cardoso y no suya, aunque estuvo siempre de acuerdo. "No tuve nada que ver con el nombre. Una vez hablando con Paz, tiempo atrás, me dijo 'tengo el nombre de la nena: Luz', y me encantó. No hubo problemas de discusión como hubo con Martín, cuando tuvimos un poco más de debate. Ahí terminé ganando yo con el nombre de Martín".





"Luz es un nombre muy lindo, tiene un significado importante y la verdad es que me encantó", recalcó.





Tanto el futbolista como su esposa vienen de familias grandes, de cuatro y seis hermanos, lo que los alienta a seguir teniendo niños. "Nos encantaría tener bastantes hijos, pero vamos a ir viendo. Esto fue bastante rápido y obviamente nos demanda. Martín tiene casi 15 meses y viene la beba, imaginate lo que es".





De todas formas, Forlán dijo que es un buen momento porque tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. "Por suerte estamos los dos bastante en casa, tenemos tiempo, uno puede estar y compartir con Martín, estar en el día a día, y ahora con la beba", señaló.





El deportista, que está viviendo en Uruguay y no está trabajando, dijo que el primer semestre del año se lo tomó con calma por el embarazo, pero que en el futuro le gustaría seguir jugando al fútbol. "Al tener opciones, opté por quedarme acá. No tenía ganas de estar lejos de mi mujer durante el embarazo en un momento importante para nosotros".





Alejandra Forlán, hermana de Diego, publicó un tuit después del nacimiento felicitando a los padres.





Embed Nació Luz Forlán Cardoso!!! Felicidades a mi hnito del alma @DiegoForlan7 y a mi hermosa cuñi Paz. Los quiero!!! ❤❤❤❤ — Forlancita ✌ (@AForli) 15 de mayo de 2017



De esta forma, Diego Forlán cumplirá 38 años el próximo viernes con una nueva integrante en la familia.