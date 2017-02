Diez Mitos y verdades sobre la alimentación

El pan engorda: FALSO

Si se consume en la porción diaria recomendada no engorda. Por el contrario, es muy beneficioso para la salud siempre y cuando no se acompañe de manteca, embutidos, quesos de alto tenor graso, mayonesas, etc.

El jugo hay que tomarlo recién exprimido: VERDADERO

La naranja es rica en vitamina C, que es un potente antioxidante y, por lo tanto, se echa a perder cuando entra en contacto con el oxígeno.

La zanahoria es buena para la vista: VERDADERO

La zanahoria es rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A, que contribuye a mantener la salud visual.

Los alimentos light adelgazan: FALSO

Este tipo de alimentos tienen menos calorías que sus versiones regulares, pero deben consumirse en porciones adecuadas. De lo contrario, podrían producir un aumento de peso corporal.

Si omito alguna comida, adelgazaré con mayor facilidad: FALSO

Si se saltea comidas a lo largo del día, llegará con más hambre a la comida siguiente y se producirá un desequilibrio en los niveles de glucosa sanguíneos.

El agua en las comidas engorda: FALSO

El agua tiene y siempre tendrá 0 Kcal se tome donde se tome.

Los alimentos integrales no engordan: FALSO

Aportan mucha más fibra que los refinados, pero en el mismo peso el aporte calórico será el mismo.

Tomar un yogur después de comer legumbres, ayuda a prevenir los gases: VERDADERO

El yogur contiene probióticos y prebióticos que ayudan a regularizar la flora intestinal y, por ende, favorecen la digestión.

La fruta engorda si se come de postre: FALSO

Se coma cuando se coma, el aporte calórico es el mismo.

Los productos vegetales frescos son mejores que los congelados: FALSO

Procesar un alimento siempre trae como consecuencia alguna alteración. La congelación puede dar lugar a la pérdida de ciertas propiedades organolépticas, pero si se realiza de manera adecuada, estas son mínimas. En el caso de los alimentos frescos, estos pueden sufrir grandes alteraciones en el transcurso de la recolección hasta el consumo.

