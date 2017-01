Dinama evalúa daño ambiental que causó fiesta en balneario Buenos Aires

Sin embargo, el director de Higiene y Medioambiente de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz, dijo a El Observador que los organizadores estaban habilitados para llevar a cabo la fiesta en ese lugar. Para Píriz, "no hubo destrucción".

"Lo único que se utilizó (para hacer el evento) fue una parte de un estacionamiento y una parte donde había dunas pero que no tienen vegetación. En ese tipo de fiestas hay que ver lo que es el armado y desarmado para darse cuenta de que no quieren afectar nada. La fiesta se hizo anoche y no hubo ningún inconveniente", explicó.