Dinama multará a organizadores de la Corona Sunset por destrucción de dunas

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) resolvió este lunes sancionar a la empresa Pulmer S.A., organizadora de la fiesta Corona Sunset en el balneario esteño de Buenos Aires, por la destrucción de una franja de dunas en la costa para el armado de este evento, que se desarrolló el pasado viernes 6 de enero.

Según había publicado La República hace algunos días, las autoridades de la Dirección de Medio Ambiente ya habían notificado al propietario del predio y a los organizadores del evento que de concretarse la fiesta, serían pasibles de una multa. Sin embargo Jorge Píriz, director de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, explicó hace unos días a El Observador que los organizadores sí estaban habilitados para hacer la fiesta y que "no hubo destrucción".

Alejandro Nario, director del organismo, explicó ayer a El Observador que los organizadores serán sancionados con una multa importante que esperan que sea "ejemplar", aunque resta definir el monto específico de la multa. Además, Nario estableció que deberán financiar los trabajos de reparación del ecosistema, que según explicó tiene un grado de vulnerabilidad importante.

El director de la Dinama señaló que luego de la inspección y evaluación del sitio que se realizó este lunes, los principales daños se constataron en la compactación de la arena por el pasaje de maquinaria y el aplastamiento de la vegetación del ecosistema, principalmente de monte psamófilo.

Nario también especificó que cuando comenzaron a llegar las denuncias, la Dinama inmediatamente emitió una prohibición de desarmar cualquier estructura, con el fin de no aumentar los daños. Además, el organismo asesorará a los organizadores para que desmantelen las estructuras de la mejor manera posible.

Si bien esta fiesta ya se realizaba desde años anteriores, el director de la Dinama explicó que hasta el momento se había realizado en la playa misma y no en el cordón dunar, por lo que no significaba ningún problema para el ecosistema costero, así como no lo significan las miles de personas que pasan por las playas durante la temporada de verano.

Respecto a la habilitación de la Intendencia de Maldonado, Nario aclaró que la reglamentación especifica que por defecto no se puede realizar ninguna actividad en este tipo de ambientes sin permiso previo de la Dinama, incluso aunque esté autorizado por otra autoridad. "Desde el kiosquito en la playa hasta las fiestas, todos tienen que tener el permiso", estableció el director.

"No estamos en contra de este tipo de eventos, pero es como todo. Queremos que se realicen bajo el marco legal adecuado", concluyó Nario.

