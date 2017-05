Diputada trató a otra de "manipuladora negra blanca" y FA tuvo que pedir perdón

El Frente Amplio tuvo que rectificar una votación y terminó pidiendo perdón por los dichos de la diputada suplente, Susana Andrade, sobre la diputada del Partido Nacional Gloria Rodríguez, a la que había calificado como "manipuladora negra-blanca" en las redes sociales.

Rodríguez planteó en la sesión de la Cámara de Diputados una cuestión de fueros por "agravios" de Andrade. "Me trató de negra blanca. Soy negra, alcanza con mirarme. No es la palabra lo que a mí me molesta, sino que se utilice la palabra negra como forma de descalificar. Esta intención en una colega es sumamente grave y vergonzosa", dijo en sala.

El primero en recoger el guante fue el diputado oficialista y titular de Andrade, Pablo González (711), que pidió disculpas a Rodríguez y aseguró que fue "un error" del que se hace responsable. Los dichos de Andrade fueron luego de que se conociera que dos diputadas del FA habían tachado la firma, por una orden de la fuerza política, en una declaración que condenaba la situación de Venezuela redactada en la comisión de Derechos Humanos que Rodríguez preside.

En la primera votación sobre la "cuestión de fueros" el Frente Amplio votó en contra por lo que no se aprobó. El diputado blanco Gustavo Penadés catalogó esa actitud como "mezquina" y criticó duramente al oficialismo, que terminó revisando su postura y tras un cuarto intermedio pidió que se rectificara la votación.

Finalmente la moción presentada por Rodríguez fue aprobada por unanimidad. "El Frente Amplio quiere hacer suyas las palabras del diputado González y públicamente le está pidiendo a la diputada Gloria Rodríguez y a la bancada del Partido Nacional las disculpas del caso por una cuestión que escapó a nuestras posibilidades de intervenir en ella", dijo el coordinador de la bancada oficialista, Jorge Pozzi.

