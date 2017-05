Diputadas del FA dieron marcha atrás en resolución que admitía violaciones a DDHH

"Los derechos humanos los defiendo y cuando son violados hay que decir que son violados, ahora yo no voy a decir que son violados ni por el oficialismo ni por la derecha. Acá hay un problema de las dos partes. Después se verá quién es el que lo está violando", sostuvo la legisladora del MPP.

Rechazan debate en sala

"Ahora, yo no puedo dejar de reconocer, cuando hay muertos en las manifestaciones, es lógico que voy a decir que hay violaciones, ¿no?", advirtió Santalla.

Fuente:

Una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que reclamaba por la violación de derechos humanos en Venezuela generó una marcha atrás en dos diputadas del Frente Amplio . Las legisladoras Mercedes Santalla ( MPP ) y Lucía Rodríguez (Asamblea Uruguay) habían apoyado el proyecto de resolución en la comisión, pero luego pidieron retirar sus firmas cuando el tema estaba a punto de ingresar al pleno de Diputados para su discusión.Consultada por El Observador sobre el retiro de las firmas, Santalla justificó que había un compromiso con la presidenta blanca de la Comisión de Derechos Humanos, Gloria Rodríguez, de no llevar el tema al pleno de la cámara ya que junto con la otra diputada frenteamplista rechazaban debatir políticamente sobre el tema.La diputada reconoció a El Observador violaciones a los derechos humanos en el país caribeño pero evitó pronunciarse sobre si las cometía el oficialismo y la oposición."La presidenta propuso una resolución para sacar un comunicado diciendo que la Comisión de Derechos Humanos veía que se estaban violando los derechos humanos, pero no estábamos de acuerdo en llevarlo al Plenario. La presidenta Gloria Rodríguez había traído la moción presentada por escrito. Con la compañera Lucía Rodríguez tratamos de modificarle algunos temas de redacción y en eso salimos, pero siempre hablando que era la Comisión de Derechos Humanos y que no se llevaba al plenario para el debate. Entonces resulta que después se iba a pasar al plenario para el debate, algo con lo que no estamos de acuerdo", dijo Santalla.Según informó el diario El País, la exposición de motivos del proyecto de resolución votado por Gloria Rodríguez, Santalla, Lucía Rodríguez y el colorado Marcelo Bistolfi, advertía: "La situación que se vive en Venezuela en una crisis social, económica, y política, amerita que la Cámara de Representantes se expida en torno a la violación de Derechos Humanos"."Reclamamos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el apego estricto a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos que ha firmado y lo comprometen sin posibilidad de evasión", complementó el texto.Pero una vez que el proyecto de resolución fue a ingresar al pleno de la Cámara de Diputados, las legisladoras oficialistas reclamaron retirar sus firmas del texto.Santalla relató que al enterarse de que el tema iba a ingresar a la Cámara de Diputados consultaron a la bancada oficialista sobre si era posible retirar las firmas. "Yo lo hablé con mi bancada y consulté si podíamos sacar la firma porque no estábamos de acuerdo (con tratarlo en cámara). Nuestro coordinador (el diputado Jorge Pozzi) se asesoró por la reglamentación de cámara. Pero no es que fuimos nosotros a tachar nuestra firma. Fuimos a retirarla", dijo.La diputada insistió con no determinar si las violaciones a los derechos humanos eran llevadas adelante por el oficialismo o la oposición."Los derechos humanos los defiendo y cuando son violados hay que decir que son violados, ahora yo no voy a decir que son violados ni por el oficialismo ni por la derecha. Acá hay un problema de las dos partes. Después se verá quién es el que lo está violando", sostuvo.El periodista de El Observador volvió a preguntarle a la diputada si eso implicaba reconocer una violación de los derechos humanos en Venezuela."Era la Comisión de Derechos Humanos que se expresaba sobre la situación de Venezuela y que se estaban violando los derechos humanos. Nada más. Al llevarlo al plenario se iba a hacer un debate y nosotros no queríamos entrar en ese debate porque no estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo con que nuestra comisión tomará posición pero como comisión", dijo."Lo vuelvo a repetir. Yo no voy a decir que lo está violando la derecha ni que lo está violando el oficialismo. Hay un problema y se están violando derechos humanos. Cuando se hablan de los muertos, de tantos muertos en las manifestaciones y dicen que el gobierno está involucrado, yo tengo un informe de una fiscal que está investigando donde ocho muertes son porque gente salió buscando un cobijo en una panadería y murieron electrocutados. Hubo otros donde policías intervinieron en un tiroteo con balas. Yo apoyo que el Ministerio Público de Venezuela se está ocupando del tema y se están aclarando las muertes. Ahora, yo no puedo dejar de reconocer, cuando hay muertos en las manifestaciones, es lógico que voy a decir que hay violaciones, ¿no?", agregó.