Diputado frenteamplista dijo que a Maduro "algunas cosas le fallan en la cabeza"

Fallas

Por otra parte, en una charla que brindaron sobre la situación de Venezuela en el comité de base Líber Arce, ubicado en Malvín Norte, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), José Bayardi, y el coordinador de la bancada de Diputados de la coalición de izquierdas, Jorge Pozzi, advirtieron sobre una oposición del país caribeño que busca "el intervencionismo" extranjero pero también reconocieron errores del chavismo por no diversificar la economía."Maduro es complicadísimo. Un tipo muy complicado que tiene algunos vicios que vienen de que algunas cosas le fallan en la cabeza; pero la oposición cada vez que sale, sale a los gritos a incendiar la pradera. Es horrible lo que pasa", dijo Pozzi el sábado por la noche. "A mí no me gusta el discurso de Maduro pero tampoco me gusta el de la oposición. Ese es el drama", sostuvo Bayardi, que fue ministro de Defensa entre 2008 y 2009, también cuestionó a Maduro."El discurso de Maduro no me gusta y muchos posicionamientos no me gustan, pero en la vida hay que saber separar lo principal de lo secundario", dijo. Para Bayardi lo principal es "la solución política negociada". El presidente de la CARIFA dijo que en la oposición venezolana hay sectores que rechazan el diálogo para "desestructurar todo" y que la situación "derive en una guerra civil con intervención extranjera".El dirigente también se refirió a la polémica sobre si en Venezuela hay o no presos políticos. "Probablemente haya presos políticos en Venezuela, pero no me vendan a Leopoldo López como preso político porque no lo compro", remató acerca del opositor que cumple una condena de 14 años de prisión tras ser acusado de incitar a la violencia en protestas realizadas durante 2014 para exigir la renuncia de Maduro.