Diputado Germán Cardoso declaró por el caso Cambio Nelson

El diputado colorado Germán Cardoso declaró esta mañana en el juzgado de Maldonado en calidad de testigo en la causa del Cambio Nelson, que tiene como principal implicado al propietario del cambio, Francisco Sanabria. El empresario fue suplente de Cardoso en la Cámara de Representantes hasta que éste le solicitó la renuncia a su cargo raíz de las denuncias por las irregularidades en el manejo de su negocio.

El diputado colorado dijo a El Observador que decidió presentarse voluntariamente ante el juez del caso, Marcelo Souto, para ponerse a disposición de la Justicia. Cardoso habló días antes de que Sanabria abandonara el país para pedirle la renuncia al Partido Colorado y a la suplencia en la Cámara de Representantes, y aclaró que cuando estuvo en contacto con el empresario todavía no se había definido una orden de captura, ni una restricción para abandonar el país.

"Como partido político actuamos con una ética que no ha actuado nadie. Activamos todos los procedimientos, (a Sanabria) se le explicó que era conveniente que no perteneciera más al partido y se le pidió la renuncia", apuntó. "Estoy tremendamente sorprendido de lo que está ocurriendo, lo mejor es que este problema se dilucide de la mejor manera posible y que se presente cuanto antes a declarar y asuma la responsabilidad que tenga que asumir", concluyó.

En total se estima que el cambio tiene deudas, no judicializadas, por cerca de US$ 15 millones, la mayor parte de personas que tenían cuentas corrientes en Cambio Nelson, institución no autorizada para brindar ese tipo de servicios. De ese total, US$ 2,5 millones aproximadamente correspondían a Redpagos y ya fueron saldados por el empresario.

Contra Sanabria, quien se encuentra prófugo y con una orden de captura internacional, se han presentado siete denuncias por la emisión de cheques sin fondo y la desaparición del dinero de dinero depositado informalmente. Según supo El Observador en base a allegados al cambista, para dar respuesta a los reclamos judiciales por esos cheques, Sanabria viajó al exterior en busca de US$ 500 mil, y en las próximas horas planea su retorno al país.





Lea también. Dueño del cambio Nelson prepara su regreso a Uruguay





Sin comunicación oficial

El juez de la causa, Marcelo Souto, dijo no haber recibido confirmación de que Sanabria vaya a regresar al país, ya que no ha recibido comunicación oficial al respecto.

Según Sanabria afirmó en un audio al que accedió El Observador, no está con su familia en Miami (EEUU) como se informó en un primer momento, sino que se encuentra en la zona Mercosur, a dos horas de avión de Punta del Este. Si bien el empresario salió del país rumbo a Buenos Aires, actualmente Interpol desconoce su paradero.

La policía chequeó la lista de pasajeros de los aviones y ómnibus que ingresarán al país en las próximas horas, para determinar si Sanabria se encuentra en camino a Uruguay, pero hasta ahora no figura en ninguna.

Fuente: