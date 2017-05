Diputado oficialista critica al gobierno por falta de atención al interior del país

El diputado de Treinta y Tres por el Frente Amplio, Sergio Mier (Liga Federal), criticó al gobierno por el trato "injusto" con las personas que viven en el interior del país y reclamó al presidente, Tabaré Vázquez, por promesas realizadas en campaña electoral que todavía no se concretaron.

"El Estado está lejísimos del interior y de sus ciudadanos. No los entiende y no los soluciona", reclamó en el plenario de la Cámara de Diputados, y enumeró una serie de reivindicaciones que desde "hace años" esperan por una respuesta, como el techado de la piscina de la Plaza de Deportes, la normalización de las visitas médicas por pensiones y resoluciones ministeriales por predios abandonados que nunca obtuvieron respuestas.

"Sentimos que muchas veces los del interior somos tratados como ciudadanos de segunda", aseguró.

El diputado llevó estos planteos a las reuniones que la bancada oficialista está manteniendo con los distintos ministros luego de perder la mayoría parlamentaria en la cámara baja. "Uruguay sigue siendo un país centralista y concentrado, y por tanto injusto, muy injusto con la gente de tierra adentro", apuntó.

Consultado por El Observador, Mier recordó que en la campaña electoral Vázquez prometió una interconexión entre las rutas 7 y 8 en el departamento de Treinta y Tres y por ahora no hubo ningún movimiento. "Fue en un acto en Santa Clara, a mi nadie me lo contó y vamos por la mitad del período de gobierno y no hay movimiento. Uno pregunta y nadie sabe nada", apuntó.

