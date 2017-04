Diputado Rubio tiene "convicción política" de que Nin Novoa coordina acciones con EEUU

Aunque reconoció que no tiene pruebas, el diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, afirmó este lunes que tiene la "convicción política" de que la cancillería uruguaya liderada por Rodolfo Nin Novoa coordina acciones contra el gobierno venezolano con Estados Unidos (EEUU). Una declaración en el mismo tono realizada el domingo 2 por el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, generó un enfrentamiento con la administración de Tabaré Vázquez.

"Cuál es el papel de esta cancillería si no es correr atrás de la política de EEUU. A mí nadie me va a hacer creer que (el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis) Almagro, no coordina con la cancillería. Tiene que haber un vínculo porque hay coincidencias de fondo. No tengo el documento pero analicemos la historia", dijo Rubio en el programa Fuentes Confiables de radio Universal.

El legislador fue repreguntado sobre si tenía pruebas para afirmar que el gobierno uruguayo coordinaba acciones con Estados Unidos. "Digo que no tengo pruebas pero tengo la convicción política. Tendría que tener un equipo de inteligencia que no tengo", respondió.

"Creo que si priman las posiciones de cancillería obviamente rompen con Venezuela. A la Cancillería, que responde también a la orientación de Vázquez, no le interesa Venezuela, pero no es de ahora", agregó.

Además el diputado de Asamblea Popular criticó la estrategia de inserción internacional definida por el gobierno de Vázquez. "Desde que asumió Nin dijo que quería Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio con EEUU, con China... una cosa que no se es qué nivel de igualdad en la competencia podemos alcanzar con China. ¿Por qué? Porque responde a intereses muy concretos. Tiene una línea absolutamente reaccionaria. Lo dicen adentro del Frente Amplio. ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo no apunten a Nin Novoa. No actúa solo. Hay una política del gobierno", advirtió.

