DirecTV mantendrá las señales de FOX Networks

Desde finales de enero DirecTV FOX Networks Group Latin America se encontraban en negociaciones para mantener el paquete de canales (dentro del cual se incluye una decena de señales, incluyendo FX, NatGeo, Cinecanal y Fox Sports) dentro del servicio de televisión satelital, y finalmente ayer llegaron a un acuerdo para continuar su relación.Según expresa el comunicado enviado por FOX Networks Group Latin America, la empresa "celebra junto a sus fans" el resultado de esta negociación y "agradece su lealtad".

Asimismo, "FOX Networks Group Latin America agradece la confianza de DirecTV Latin America para llegar a un acuerdo en beneficio de nuestros fans que continuarán disfrutando de sus shows favoritos y consagrados como The Walking Dead, Los Simpson, Homeland, Modern Family y Mozart in the Jungle, los filmes más premiados, el contenido deportivo más apreciado como la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone, y de nuevas propuestas como Legion, 24: Legacy, The Young Pope, Taboo y Genius, entre muchas otras", detalló el comunicado.

