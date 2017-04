Fuente:

Una delegación del PIT-CNT encabezada por el presidente de la central, Fernando Pereira , viajó a Isarel para entrevistarse con sindicalistas de aquel país y al regreso elogiaron la forma democrática con la que se resuelven los conflictos en esa sociedad.En las respuestas que le dieron los dirigentes a la periodistas Ana Jerozolimsky en una entrevista publicada en Montevideo Portal, señalan que el viaje les sirvió para ver de cerca una realidad que desconocían.Es así que el secretario de Relaciones Internacionales de la central, Fernando Gambera, dijo que "cualquier país que se precie de democrático dirime las cosas como lo hace Israel"."Una de las cosas que me parece que nos da esta experiencia es que se afirma la presencia y convivencia de gente, algo que hemos podido vivenciar inclusive en reuniones en las que participamos. Se reafirma que esa sería una línea por la que puede pasar una solución, la convivencia. Es muy fácil enunciarlo verbalmente y más desde Uruguay, y vivir en Israel y padecer, es otra cosa. Me di cuenta que hay una realidad que impone que estén a la defensiva y que se cuiden", agregó.Por su parte, Pereira dijo que no le pareció menor que en Israel exista "legislación positiva" que "castigue a aquellos empresarios que no permiten la afiliación sindical o que incluso la obstaculizan"."Esa es una herramienta que seguramente en Uruguay cause pavor, pero en Israel se está aplicando y no vi a nadie tan asustado ni al pueblo tan alzado en armas. Simplemente es una norma legal. Nos la van a mandar traducida y puede ser una herramienta de lucha", sostuvo."Hemos visto un país que ha logrado niveles estándar de calidad de vida aceptables para sus trabajadores, que tiene convenios colectivos por aquí y por allá, que ha logrado tener una organización potente en muchos sectores de la sociedad. Y yo parto de la base de que si analizás con tranquilidad y claridad el mapa del mundo, donde hay sindicatos potentes hay derechos laborales, (...) hay derechos humanos ", agregó.