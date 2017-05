Dirigentes de la B´nai B´rith denuncian "antisemitismo" en la ONU

Gary saltzman y Daniel mariaschin

Hijos del pacto". Eso significa en hebreo la frase B'nai B'rith que da nombre a una de las las organizaciones más importantes dentro de la comunidad judía , cuyo presidente y vicepresidente ejecutivo estuvieron en Uruguay el pasado miércoles 10 de mayo, en el marco de una gira que también incluyó a Argentina y Chile.El voto de Uruguay en resoluciones de Naciones Unidas, que, entienden, afectan a Israel ; la preocupación latente de la comunidad judía por la presencia y expansión de Irán en América Latina y el fortalecimiento de las relaciones entre Uruguay e Israel, fueron los tres asuntos principales que pusieron sobre la mesa Gary Salzman (presidente) y Daniel Mariaschin (vicepresidente y CEO). Y lo plantearon a autoridades gubernamentales, de organizaciones judías y de la propia B'nai B'rith Uruguay.: En el asunto israelí-palestino estamos más preocupados por las cosas que no están dichas y necesitan ser dichas sobre Israel.Por ejemplo, había una votación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra Israel por no proveer servicios de atención médica a los palestinos.Pero la realidad es que los hospitales israelíes y también los doctores israelíes todos los días tratan a los palestinos en sus hospitales y entonces ese voto en la OMS estaba absolutamente basado en una mentira.: Creo que está tratando de educar y dar confianza a ambos lados. Está tratando de ser un mediador para ayudar y promover un trato cordial.Él insiste, como todos los presidentes previos de los EEUU, en que la única forma de lograr resoluciones es la negociación entre las propias partes juntas. Y trata de promover una atmósfera de respeto y de entendimiento para esto.El presidente Trump le pidió a la Autoridad Palestina que deje de pagarle pensiones a las familias de los terroristas y le pidió que termine el instigamiento contra isralíes y judíos en general. Todos sabemos que en las negociaciones ambas partes dan algo.Pero si los palestinos le enseñan a los niños a odiar no vamos a alcanzar la paz.Israel no rechaza la solución de dos estados. El asunto es que los palestinos esperan que la comunidad internacional les dé lo que ellos quieren. Hoy Medio Oriente está en un caos absoluto. Todo alrededor de Israel.En Líbano, en Siria, en Sinaí; Hezbollah, Hamas. En el este: Irak, Irán, que amenazan a Israel todos los días. Israel está en un vecindario muy difícil e incierto. Antes de llegar a un acuerdo hay un montón de asuntos a resolver, especialmente en seguridad.Creemos que los palestinos no están mostrando apertura real. Si tú y yo tenemos una disputa podríamos traer un mediador pero tenemos que estar sentados en la mesa y discutirlo. Tu das tu posición, yo doy la mía y tratamos de estrecharlas. Eso es una negociación. No es una negociación decir: 'voy a hacer que la ONU lo resuelva por mí'.GS: Israel enfatizó en varias ocasiones su disposición al diálogo sin precondiciones. La precondición es venir a la mesa sin precondiciones.Los líderes palestinos tienen que tener la voluntad para decirle a su gente, así como los líderes de Israel le dijeron a la suya: 'debemos encontrar la paz con nuestros vecinos'.En el Consejo de Derechos Humanos , Israel es el único país señalado año tras año por una resolución especial que incluye cinco ítems que creemos que son prejuicios (ver recuadro). Eso es un barrera para la paz.Creo que todos los países, incluso Israel, pueden tener situaciones que preocupan en cuanto a derechos humanos.Nadie es perfecto. Pero esa resolución de la ONU y su politización, hacen que Israel discuta durante un día completo sobre sus violaciones a los derechos humanos.El resto del mundo tiene un día para decir que Israel es el único y más grande violador de los derechos humanos cuando en el mundo hay naciones en donde es muy obvio que hay problemas más fuertes.Podemos nombrar esos países: China, Corea del Norte, Siria, Irán, etcétera. Hay clara evidencia de que hay un prejuicio que opera contra Israel.: Israel es la única democracia en Medio Oriente, es un país donde los derechos de las mujeres están garantizados y las mujeres participan en cada aspecto de la sociedad, donde los asuntos de la comunidad LGBT se resuelven y son parte del tejido social. Israel produce mucho en el área de alta tecnología, TICs y tecnología médica, que llega a todo el mundo.Israel es un país que cuando hay un desastre natural en cualquier parte del mundo aparece en escena con asistencia médica.Y aún con todo esto las Naciones Unidas solo piensan en aporrearlo por cuestiones que son prejuicios y en algunos casos hasta lo consideramos antisemitismo.Por eso, las grandes democracias del mundo, y Uruguay es una de ellas, pueden tener un rol en poner esto en el autocorrector. Eso es lo que venimos a hacer aquí.

Son los principales líderes de B'nai B'rith Internacional, organización judía basada en Washington DC, y llevan varios años trabajando en el marco de esta organización que apoya, desde su fundación en 1843, la existencia del Estado de Israel.



En esta visita a Uruguay, se reunieron, entre otros, con el vicepresidente Raúl Sendic y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

ONU contra Israel

Desde su fundación, el Consejo de Derechos Humanos aprobó 135 resoluciones sobre países concretos; 68 de ellas contra Israel.

En su última reunión en Génova se condenó al país en cinco ítems sobre el "derecho del pueblo palestino a la libre determinación" y la "situación de derechos humanos en el territorio palestino ocupado".

