US$ 340 por tonelada

Fuente:

Hubo un doble impacto negativo para la soja en el mercado local, que hoy más que nunca apuesta a los kilos que podrán levantarse en la cosecha.Chicago siguió cayendo esta semana a lo que se sumó una desmejora en las primas para los precios locales.Ayer jueves los futuros de soja anotaron un nuevo descenso ante la mayor competencia de la producción sudamericana. La oleaginosa ha caído en 12 de las últimas 14 sesiones en el mercado de Chicago. Las perspectivas de producción en América del Sur no han hecho más que agrandarse en las últimas semanas. Ayer le tocó el turno a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que corrigió al alza su proyección de producción de soja de 54,5 millones a 56,5 millones de toneladas. En Brasil ya hay consultoras que apuntan a una cosecha en torno a 110 millones de toneladas.El próximo mojón para el mercado es el 31 de marzo, cuando el USDA divulgue su informe sobre estimación de área para Estados Unidos. El mercado descuenta un incremento del área de soja aunque con un rango de estimaciones que se ha ampliado en las últimas semanas. No hay a la vista factores alcistas desde los fundamentos, por lo que algunos analistas indican que el productor esperaría por el llamado mercado climático en Estados Unidos. Al ajuste de los futuros se suma un aumento en el descuento entre el precio local y Chicago. Esto se debe a una presión similar en la región pero fundamentalmente a los riesgos asociados al protocolo de exportación de soja con China.La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Granos , Carola Píriz, dijo en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural que los grandes operadores no están comprando soja uruguaya para China y que esto se ha reflejado en un aumento de US$ 10 por tonelada en una semana del descuento del precio local respecto a Chicago. Así los valores se acercan ahora a los US$ 340 por tonelada.