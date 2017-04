Docentes ocupan liceo Nº1 de Solymar por falta de cobro de salario de marzo

Los profesores del liceo Nº 1 de Solymar ocuparon en la mañana de este martes las instalaciones en protesta por los problemas de pago de los sueldos de marzo, inconveniente que afecta a la mayoría de ellos. La idea es extender la medida hasta que el Consejo de Educación Secundaria (CES) les brinde "una respuesta clara".

En el liceo trabajan 190 profesores, de los cuales la mayoría no percibió el salario correspondiente al mes de marzo. Camilo Romero, docente del liceo, dijo a El Observador que apenas cobró algún adscripto. Agregó que a ellos se suman los más de 90 profesores del liceo Nº 2 de Solymar, que tampoco pudieron cobrar su sueldo.

Este lunes la directora general de Secundaria, Celsa Puente, dijo a El Observador que si bien la fecha prevista para el pago era el sábado 1 de abril, la normativa vigente establece que el depósito de los haberes se puede hacer hasta el quinto día hábil del mes. Por esta razón, señaló que Secundaria todavía está en fecha para solucionar este inconveniente a tiempo.

Según la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la cantidad de docentes afectados por esta situación asciende a 500. Puente manifestó que de acuerdo a un relevamiento que realizó el CES, los profesores afectados son 100.

El CES resolvió iniciar una investigación administrativa para detectar donde estuvo el error. "Si hay secretarios (de los liceos) responsables de pasar la información y no lo hicieron, van a tener que dar cuenta de eso", aseguró Puente.

Romero dijo que las declaraciones públicas de Puente "caldearon los ánimos" entre los profesores de Solymar porque "minimizó la situación" y responsabilizó a las direcciones y secretarías del error. Se quejó también de que este lunes en la reunión que las autoridades mantuvieron con dirigentes de Fenapes, estas manifestaron que "no saben que pasó, ni cuándo lo van a poder resolver".

"Queremos algo más creíble, más honesto y más concreto. Ocupamos porque el manejo de ellos nos ha demostrado que si no ensayamos medidas de fuerza, ellos no responden", afirmó el profesor, quien aseguró que todavía no han tenido contacto con ninguna autoridad de Secundaria.

