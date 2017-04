Dólar cae y el BCU interviene para mantener piso de $ 28

Fuente:

El dólar operó con otra fuerte baja de 0,49% en el mercado local, que llevó a que el Banco Central (BCU) tuviera que intervenir en el mercado para evitar que la caída fuera mayor. El billete verde se negoció en el promedio de las operaciones interbancarias a $ 28,109, con lo que acumula un descenso de 1,21% en lo que va de la semana.Esta nueva caída hizo que el BCU volviera a intervenir y realizara compras por US$ 33,3 millones para evitar que la moneda estadounidense abandonara el piso de los $ 28. La autoridad monetaria había intervenido por última vez el 31 de enero de este año cuando compró US$ 400 mil y el billete verde cotizaba a 28,185.Esta fue una jornada donde se realizaron operaciones por US$ 58 millones a través de Bevsa . Una fuente del mercado cambiario consultado por El Observador indicó que la disponibilidad de pesos se ha visto reducida por lo que los distintos agentes se han volcado a vender dólares para cubrir distintos vencimientos. Eso ha presionado a la baja el tipo de cambio. También se indicó que quienes cuentan con liquidez en pesos no están optando por comprar dólares.Además de la compra de dólares con intervenciones directas, el BCU también lo hace de forma indirecta permitiendo a los inversores que se vuelcan por títulos en moneda local a que los integren en dólares. Así busca evitar que el inversor que tiene dólares pase por el mercado de cambio para venderlos y hacerse de pesos para pagar los títulos, presionando a la baja el precio del billete verde. En la pizarra del BROU el dólar perdió 10 centésimos y cotizó en $27,75 para la compra y $ 28,45 para la venta.