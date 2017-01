Dólar mantiene racha bajista: cayó 0,7% a $ 28,51

En el mercado mayorista de Bevsa la operativa alcanzó los US$ 30,7 millones





OPERATIVA DEL DÓLAR En el mercado de cambios de BEVSA, hoy 03/01/2017 se realizaron 80 transacciones por un monto equivalente a 30,7 millones de dólares a precios que oscilaron entre 28,46 y 28,58 pesos por dólar. El precio promedio de las operaciones de hoy se situó en 28,517. La última transacción realizada fue al precio de 28,58 quedando al cierre de la operativa del mercado las siguientes cotizaciones: 28,58 para la compra y 28,6 para la venta. El precio registrado en el día de hoy tuvo una variación negativa respecto al del día de ayer de 0,68%. El precio registrado por el dólar en el día de hoy es el mínimo precio alcanzado en lo que va del mes. El precio de cierre del dólar ha tenido una variación de 1,32% a la baja en los últimos 7 días y de 2,53% a la baja respecto al precio de cierre del mes anterior.

OPERATIVA DEL DÓLAR FUTURO Y DÓLAR FORWARD Hoy 03/01/2017 no se realizaron transacciones en los mercados FUTURO y FORWARD de DÓLAR. No se realizaron transacciones en el mercado FUTURO de DÓLAR. No se realizaron transacciones en el mercado de DOLAR FORWARD.





OPERATIVA DEL MERCADO DE DINERO En el mercado de dinero en moneda nacional a un día hábil no se realizaron transacciones. El rendimiento promedio de las colocaciones en CALL en lo que transcurre del año fue del 3,49%. En el mercado de dinero en moneda nacional con Garantía de papeles emitidos por el BCU y/o la Tesorería no se realizaron transacciones. El monto del clearing de Montevideo fue de 799 millones de pesos, superior al del día de ayer en 173 millones. En el mercado de valores primario en moneda nacional operado a través de Certificados de Depósito (CD) se realizaron transacciones por un monto de 650 millones de pesos a tasas que oscilaron entre 6,5 y 8,15% efectiva anual. Las emisiones de Certificados de Depósito en moneda nacional se realizaron a plazos entre 1 y 7 días.

EMISIONES DE LETRAS Y NOTAS DEL BCU En el día de hoy no hubo vencimientos de letras en moneda nacional y el monto que hoy se emitió fue de 1.199 millones.

LICITACIONES DE LETRAS Y NOTAS DEL BCU El monto que hoy se Licitó, para letras en moneda nacional, fue de 1.199 millones. a un plazo de 87 días, resultando la tasa de corte del 13,14%.Las propuestas sumaron 1.254 millones siendo la tasa mínima propuesta del 9% y la tasa máxima exigida por los inversores se situó en 13,5%.

La operativa de Bonos Globales en el mercado secundario de BEVSA ascendió a 110.706 habiéndose realizado sólo una operación. Se realizaron operaciones con Bonos Globales emitidos en dólares por 120.000. Asimismo se realizaron operaciones de Letras emitidas en pesos por 489.000.000 equivalente a U$S 16.366.091 .

INDICES IRUBEVSA e ITBGL El índice de Riesgo País elaborado por la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (IRUBEVSA) bajó 2 puntos básicos (pb.) quedando al cierre de operaciones del día de hoy en los 222pb. El índice ITBGL que mide el rendimiento promedio de los papeles más líquidos emitidos por Uruguay en dólares bajó 2 puntos básicos quedando al cierre de operaciones del día de hoy en los 481pb., lo que representa un rendimiento promedio del 4,81% para estos títulos de deuda.

El IRUBEVSA subió 9 puntos básicos respecto al cierre de la semana anterior. En lo que ha transcurrido de este mes el índice IRUBEVSA tuvo una variación negativa del orden de 0,89%. El índice ITBGL bajó 14 puntos básicos (pb.) respecto al cierre de la semana anterior. En lo que ha transcurrido de este mes el índice ITBGL tuvo una variación negativa del orden de 2 pb.

INDICES INDUI El Índice de precio de los Títulos Soberanos Uruguayos Emitidos en Unidades Indexadas (INDUIp) elaborado por BEVSA se mantuvo en el mismo nivel del día de ayer situándose en 92,38% lo que significa que toda la deuda emitida en Unidades Indexadas vale el 92,38% del total nominal emitido. La tasa de rendimiento del total de las emisiones en UI asociada al precio mencionado se sitúa en los 525 puntos básicos. El índice de precio INDUI bajó 1 (pp.) respecto al registrado hace 7 días. En el corriente mes la variación del índice de precio INDUI ha sido prácticamente nula.

















