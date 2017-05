Dólar sube y vuelve a franja de $ 28

Fuente:

El dólar abrió una nueva semana con suba de 0,77% que volvió a situarlo por encima de los $ 28, un piso que había abandonado a mediados de la semana pasada. En el promedio de las operaciones interbancarias la divisa estadounidense se negoció a $ 28,024.La de ayer fue una jornada en la que se operaron un total de US$ 15,1 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ). De esa cantidad hubo US$ 10,9 millones que correspondieron a compras realizadas por el Banco Central (BCU).La autoridad monetaria había intervenido de forma directa por última vez el viernes pasado, pero eso no había sido suficiente para vencer la tónica bajista que predominó en el mercado durante los últimos días. Con la suba de ayer la divisa estadounidense cortó una racha de cuatro descensos consecutivos.Expertos consultados por El Observador coincidieron en el fuerte apetito que existe por títulos en moneda nacional y que ha empujado a capitales especulativos del exterior a retornar al país. Esos fondos venden sus dólares en el mercado local para hacerse de pesos y eso presiona a la baja al dólar.Hasta ahora el BCU ha apostado por intervenir en el mercado con compras directas e indirectas.Otra herramienta son las tasas de interés, que han descendido en la última semana, aunque siguen siendo muy atractivas. Otro camino que podría llegar a considerar la autoridad monetaria en el futuro sería la colocación de encajes para los no residentes que demanden títulos locales.