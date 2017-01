Doña Cecilia fue el Mejor Expositor y Las Rosas el Mejor Criador

El Mejor Criador de 2016

Fuente:

Los haras Doña Cecilia y Estancia Las Rosas fueron los que más se destacaron en la raza Árabes en 2016. El primero obtuvo los premios de Mejor Expositor, Mejor Macho y Mejor Hembra de la raza, al exponer los dos grandes campeones de la Expo Prado (ver fotos). Estancia Las Rosas, en tanto, logró el galardón de Mejor Criador por cuarto año consecutivo, consolidando su gran prestigio en la raza.Daniel Pastorino, director de Haras Doña Cecilia, comentó a El Observador Agropecuario que para los integrantes del establecimiento es un gran orgullo haber conquistado estos premios, y que es un reflejo del esfuerzo del trabajo realizado durante muchos años. Destacó la labor de su esposa, Fabiana Puig, quien está todo el día y todos los días trabajando en el haras."Esto significa que las cosas que hicimos fueron muy bien hechas, porque el Haras Doña Cecilia tiene pocos caballos pero se eligieron muy bien, y eso fue lo que nos llevó a obtener estos triunfos, que son casi impensados para un haras como el nuestro", remarcó el criador.Kandinsky DC fue el Mejor Macho de la raza Árabe en Uruguay en 2016. El reproductor fue Gran Campeón de la pasada edición de la Expo Prado, pero ya había conquistado ese mismo galardón cuando apenas era un potrillo, en el año 2013.Además de ser un ejemplar que se destaca en las pistas de halter también se comporta de excelente forma transmitiendo sus cualidades a su descendencia, ya que su primer hijo participó de la Expo Prado 2016, siendo el reproductor de la raza que obtuvo el puntaje más alto de la muestra. "Fue la sensación de la exposición, porque era una emoción verlo cómo trotaba, parecía que flotaba en la pista. Dio una demostración de ser un gran caballo Árabe", subrayó Pastorino.Por otra parte, Kharalisa BPA, también del Haras Doña Cecilia, fue Gran Campeona de la Expo Prado 2016, ganándole a muchos rivales de gran nivel."Se nos dio todo, por el trabajo, el esfuerzo de la gente que trabaja con nosotros, los cabañeros, veterinarios y demás. Hasta nosotros nos sorprendemos de lo logrado, porque hay gente que compite hace años en la Expo Prado y aún no conquistó un gran campeonato, sin embargo nosotros en pocos años ya tenemos tres grandes campeones", destacó el criador.Pastorino no sabe si los logros también fueron acompañados por la suerte, lo que sí reconoce es el buen ojo o la buena tarea de los profesionales que están al servicio del establecimiento. "Lo cierto es que estamos muy contentos y orgullosos, y vamos por más", sostuvo.El titular del haras ubicado en el departamento de San José comentó que la cría es una apuesta a futuro, a través de combinaciones de sangres de padres y madres seleccionados."Son apuestas a largo plazo, porque después de elegir los reproductores hay que preñar las yeguas, esperar que los productos nazcan, luego ver si tienen las características buscadas y prepararlos. Hay que tener paciencia y así seguir produciendo buenos potrillos y potrancas", dijo.A la vez expresó que el objetivo de la firma es que otros criadores también aprovechen los servicios de Kandinsky DC, un padrillo que está en Uruguay y que viene produciendo muy bien, además de los triunfos en las pistas. Reflexionó que su idea es que la raza Árabe en Uruguay siga mejorando y por eso quiere compartir esa genética , y en tal sentido el haras ofrece servicios y semen del reproductor.Kharalisa BPA es la única yegua del haras que no fue criada en el establecimiento. La hembra fue comprada en Estados Unidos, y uno de sus hijos, Victorino, logró medalla de bronce en la Copa del Mundo de Las Vegas. Después fue vendido al rey de Arabia y actualmente compite y ha ganado importantes premios en Europa y en los países árabes."Realizamos alguna inversión al principio, cuando recién empezamos, pero ahora toda la producción es del haras, esto desde hace unos cuantos años", sostuvo Pastorino.Por cuarto año consecutivo Estancia Las Rosas SRL se coronó Mejor Criador de la raza equina Árabes. La meta que siempre se propuso el establecimiento que dirige Laetitia d'Arenberg es la excelencia, y así trabajó durante toda su vida, avanzando paso a paso, según comentó la princesa más de una vez al ser entrevistada por El Observador Agropecuario.Estancia Las Rosas se destaca además por el gran equipo profesional que brinda sus servicios al establecimiento. Son personas que toman muy buenas decisiones, los resultados están a la vista, evaluando a cada uno de los reproductores machos y hembras con paciencia y esmero. La firma cuenta con un plan de crianza profesional que estudia de forma constante las matrices genéticas de los animales y sus producciones. En ese sentido se destaca la tarea de Roberto Serventi, responsable de todas las cabañas de la empresa, y de Olivia Strauch, asesora especializada en la crianza de caballos Árabes Cada año Estancia Las Rosas produce unos 20 potrillos y potrancas de gran nivel, con 30 yeguas en producción y se seleccionan alrededor de 10 potrillos y potrancas que sobresalen, para continuar preparándolos para exposiciones y reproducción.Cabe recordar que Estancia Las Rosas es propietaria del padrillo Excalibur, ganador de las principales exposiciones de la raza Árabe en Europa. El ejemplar obtuvo la Copa de Europa, la Copa de las Naciones y la World Championship.La firma suele vender casi toda su producción, porque no puede retener tantos animales en el establecimiento, según explicó su propietaria a El Observador Agropecuario. "Me gusta que los caballos estén al aire libre, no en establos, y no puedo restarle lugar a las otras producciones, por eso los vendemos", comentó.