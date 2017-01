Donald Trump: "Vamos a unificar todo el país"

"No sabemos si Dios puede revertir todas las palabras que se han dicho contra Mr. Trump, cuyo único deseo fue hacer a América grande otra vez ("Make America great again" -el eslogan de la campaña del republicano)", dijo sobre el escenario del Lincoln Memorial el afamado actor Jon Voight, uno de los pocos artistas de Hollywood que apoyaron a Donald Trump.



"Él (Trump) ciertamente no necesitaba este trabajo (...) Estoy seguro de que el presidente Lincoln que está sentado aquí (en referencia al monumento) está sonriendo sabiendo que un hombre como Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos", añadió el padre de la también actriz Angelina Jolie, antes de darle la bienvenida al estrado al primero de los varios artistas que se presentaron durante la noche: el cantante de soul y R&B Sam Moore.