En su primera gira internacional, el presidente de EEUU, Donald Trump , visitó Arabia Saudí , Israel, Palestina y también el Vaticano y tannto sus dichos como sus acciones no pasaron inadvertidas.Presentado como una gira sin precedentes por parte de un presidente estadounidense (nunca uno visitó como parte de un mismo viaje a tres de los centros religiosos más importantes del mundo), Trump se embarcó en una gira –la primera de su mandato– en lo que sus voceros llamaron un esfuerzo para asegurar la paz en Medio Oriente y aumentar el combate al terrorismo.La gira sacó a Trump por unos días de la enorme polémica sobre la injerencia rusa en las elecciones que lo consagraron y su reciente despido del director del FBI, que encaraba la investigación.Trump llegó a Riyad para inaugurar un centro contra las ideologías radicales y participar de una cumbre de la que también formaron parte líderes como el local Rey Salman, el palestino Mahmoud Abbas y el presidente de facto egipcio, Abdel Fatah al-Sisi.En el marco de su visita sucedieron cosas habituales en el país como un concierto honorífico con una audiencia solo compuesta por hombres. Además, generó polémica el "baile de la espada" con el que Trump congratuló a los líderes que lo recibieron en el país.Su secretario de estado, Rex Tillerson, criticó a Irán por su manejo de los derechos humanos estando en un país sin libertades políticas ni religiosas.Trump llegó a Jerusalem en el marco de una situación compleja: reportes de la semana anterior en medios de prensa como el Washington Post y el New York Times aseguraban que Trump había discutido con oficiales rusos datos de inteligencia provistos por un aliado que días después se supo era Israel, lo que podría minar la confianza de este país en términos de inteligencia.Trump cometió el error de negar que fuera Israel sin que nadie oficialmente se lo preguntara, cosa que complicó aún más el asunto. El presidente Benjamin Netanyahu aseguró que las relaciones seguirían su curso.Sobre el final, Trump recibió críticas por dejar un mensaje tras su visita al Muro de los Lamentos sin referencias al pueblo israelí.La visita de Trump fue bien recibida por las autoridades palestinas, y sus intenciones de un tratado de paz parecen resonar de forma positiva.La estrategia de Trump de intentar dar viabilidad al mensaje de que no se consigue la paz en Medio Oriente si no se involucra a los jugadores árabes en el asunto tiene una buena tracción en Palestina, más allá de los mensajes de Donald Trump en favor de medidas que no serían del gusto de los palestinos como trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalem (Palestina reclama al lado Este de esta ciudad como su capital, cosa que le recordaron a Trump tras su visita a Abbas).Miembros del Congreso estadounidense reclaman a Trump que tome la medida de todos modos, pero ni siquiera se sabe si Israel estaría por la labor de generarse un problema extra con esta medida.El régimen de Putin presta una especial atención a todo lo que sucede alrededor de Medio Oriente, donde su influencia está más que de manifiesto a través de sus lazos con Irán, su papel en Siria y una fuerte relación con Israel.Rusia no fue casi mencionado por Trump durante su visita, pero los problemas vinculados a sus lazos con el país en la elección previa lo persiguieron durante todo el viaje.Putin se ofreció a divulgar grabaciones del encuentro de Trump con sus oficiales previo al viaje, pero del asunto no se supo más conforme los días fueron pasando. Habrá que esperar qué sucede cuando el presidente regrese."Apenas un show". Así tachó el presidente iraní, Hassan Rouhani, a la visita de Trump a Medio Oriente. Irán, un país con el que Estados Unidos está en estado de enfrentamiento constante (más allá de un acuerdo para frenar los desarrollos nucleares en el país asiático efectuado el año pasado por Barack Obama ) criticó el paso de Trump por Arabia Saudí señalando que "ha prestado su apoyo a una monarquía que jamás vio una hoja de votación".Durante el viaje, Trump lanzó varios dardos a Irán durante su viaje ya que los acusa de financiar estructuras terroristas. Los saudíes creen pelean por Irán por la influencia en la región."Trump es capaz de lo imposible", dijo el presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi luego de encontrarse con él en Arabia Saudí."Ha hecho un gran trabajo en una situación muy complicada", aseguró Trump sobre al-Sisi, quien lideró un golpe de Estado en Egipto hace tres años tras una elección democrática en ese país, y que aún enfrenta acusaciones de abuso a los derechos humanos.Trump además agradeció a al-Sisi la liberación de Aya Hijazi, una trabajadora comunitaria egipto-americana que estuvo tres años en cárcel.Es el otro país que, junto a Arabia Saudí, donará al Banco Mundial una cifra (las dos donaciones alcanzan los US$ 100 millones, según reportes) para un fondo establecido por Ivanka Trump para mujeres emprendedoras en Medio Oriente.La medida es polémica debido a que los derechos de las mujeres en este país son limitados en varias formas.El embajador de los Emiratos en Estados Unidos celebró al acuerdo y "el compromiso de seguir empoderando a la mujer en la región, donde las mujeres juegan un papel en cada segmento de nuestra sociedad".