¿Dónde está Jack Nicholson?

Jack Nicholson fue hace tres semanas con su hijo Ray a ver a su cuadro predilecto de básquetbol: Los Angeles Lakers. La imagen del actor sonriendo y bebiendo sentado en una primera fila, apenas a unos centímetros de los jugadores, debe ser una de las postales más reconocibles de la ciudad hollywoodense.

En febrero, la publicación Variety informó sobre el proyecto que traerá al actor de vuelta luego de su rol en la comedia dramática de James L. Brooks, Cómo saber si es amor (2010). Se trata de una nueva versión de la película alemana Toni Erdmann (2016), nominada como Mejor película de habla no inglesa en los últimos premios Oscar.

Nicholson protagonizará la película, que busca apelar al público estadounidense e internacional, junto a la actriz y comediante Kristen Wiig, exintegrante del programa televisivo Saturday Night Live. Aún sin un director anunciado, sí se sabe que el filme contará con la producción de la directora de la versión original, Maren Ada, el actor Will Ferrel y el director Adam Mckay (La gran apue$ta).

Según fuentes citadas por Variety, Nicholson se mostró muy entusiasta con el filme de Ada y decidió llevar la idea a un ejecutivo del estudio Paramount. No dice lo mismo Bill Murray, quien contó que fue considerado inicialmente para el papel de Nicholson y que el proyecto surgió por parte de Wiig.

"Ella dijo: '¿Mirarías esto?' Pero yo simplemente no soy muy organizado", contó Murray en una entrevista en febrero con el canal estadounidense CNBC. "Entonces ella dijo: 'Jack Nicholson tomó el papel'. Así que pienso que estoy afuera de esta", dijo.

Si a principio de año se le preguntaba a Peter Fonda –quien protagonizó(1969) junto a Dennis Hopper y Nicholson– sobre los proyectos laborales de su colega, el futuro parecía aún más incierto. "Creo que está básicamente retirado", dijo Fonda al diario Page Six en un evento de los premios Bafta realizado en enero en Los Ángeles. "No quiero hablar por él, pero ha hecho mucho trabajo y le ha ido muy bien a nivel financiero".

El comentario de Fonda alimentó otros rumores que surgieron alrededor de 2013 sobre la salud mental de Nicholson. Medios como Radar Online y la revista Star anunciaron que el actor de Atrapado sin salida (1975) no aceptaba revisar guiones. "Honestamente, a sus 76 (años), Jack tiene problemas de memoria y no puede recordar las líneas que se le piden", había dicho una fuente citada por Radar.