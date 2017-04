Dos bandas con las canciones al frente

LoNaranjaDeLaLuz y La Mujer Pájaro son dos bandas que presentaron sus discos debut el año pasado y compartirán escenario mañana en la Sala Zitarrosa, una con el objetivo de presentar su material y la otra despedirlo antes de comenzar a grabar un nuevo disco.

Se trata de grupos de formación rockera, pero con una impronta fundamentalmente pop; sus canciones buscan meterse en el oído a fuerza de estribillos.





Pero este show nace no solo con la intención de atraer a su público a una sala profesional, sino que también comenzar a sentar las bases para seguir creciendo como bandas.





El líder de LoNaranjaDeLaLuz, Leandro Andrés Itza, y el guitarrista Leandro Dufau, de La Mujer Pájaro, hablaron con El Observador sobre lo que los une.

Van a compartir escenario por primera vez, ¿qué sienten que tienen en común ambas bandas?





Leandro Andrés Itza: En cuanto a lo musical el pop, el género canción. Trabajar alrededor de la canción como concepto y no ponerle ni más ni menos. En ese concepto trabajamos en común las dos bandas. Y más alla de lo musical, compartimos una cabeza de cómo gestionar una banda. Tratar de salir del montón y que el trabajo tenga la mayor difusión posible para que eso llegue a más personas.





Leandro Dufau: El género canción se enmarca porque la canción antecede a todo lo demás. En este caso las bandas tienen compositores marcados, que crean desde sus experiencias y sentimientos. Sin duda que somos dos bandas de canciones, no hacemos climas.





¿Hoy por hoy se hace necesario contar con bandas colegas con las cuales trabajar y avanzar juntas?





LD: Sí. Sucede que en la ciudad hay grupos bastante marcados de bandas que uno puede relacionar con cierta movida, y en realidad hay muchas más que no estan insertas en ninguna red. La Mujer Pájaro es una de ellas. Cuando empezás a tocar te van a ver tus amigos y después te sigue más gente. Pero la manera de ampliar eso es justamente haciendo toques con otras bandas.





LAI: Nosotros seguro tenemos públicos distintos. Eso es un beneficio. Pero también tomamos el impulso de la Zitarrosa para poder hacer más cosas adelante y plantear una miniestructura. Igual eso lleva años.





Antes hablaban de pop, ¿cómo se llevan con este género que antes estaba tan mal visto?





LAI: Claro, era mala palabra. Te hacia acordar a Britney Spears, pero no es eso.





LD: Hay que perder los prejuicios. Y lo que pasa es que los rótulos ya no te engloban del todo. Nosotros teníamos el rótulo del indie y no sabíamos si era bueno o malo. Ahora nos gusta y hasta me siento identificado.

