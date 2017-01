Dos décadas al cuidado de los cuerpos desnudos

Aunque al principio estaba preocupado por cómo actuaría una persona desnuda al ser rescatada, eso no afectó su trabajo. "No sabés cómo va a reaccionar. Yo trato de sacarte, hago la parte teórica bien y te agarro como te tengo que agarrar. Vos estás nervioso y te voy a sacar como pueda", explicó.

"Sabía que iba a ser una playa diferente", comentó Corbo al recordar sus primeros días en Chihuahua. "Al principio, entrás esperando que te cambien. Pero resulta que la playa tenía un montón de cosas buenas para el trabajo. Es grande y peligrosa, pero no tiene la concentración de la Brava. No tenés niños y adolescentes, que son una población de riesgo. La única desventaja que tiene es que son más de 2 kilómetros. Al hecho de que la gente esté desnuda te vas acostumbrando", dijo.

"Lo primero que lográs es sentir libertad"

Eentrevista a Carlos Lucas, presidente de la Asociación Uruguaya Nudista Naturista

¿Cuáles son las diferencias entre el nudismo y el naturismo?





El nudismo es estar desnudo. El naturismo es una filosofía de vida, que es mi caso. Yo estoy desnudo donde sea. El nudista solo capaz que viene y se desnuda en la playa. Junto con mi esposa nos desnudamos en todos los lugares que sea posible. En casa estamos continuamente sin ropa. A veces hacemos reuniones nudistas en casa o en casas de otros amigos o socios.





¿Cómo ha cambiado Chihuaha en los últimos 20 años?





Muchísimo. Con el pasaje del tiempo lo más importante es la afluencia mayor de público (...) Antiguamente, la mayoría de la gente era mayor. Hoy día, si mirás a tu alrededor vas a ver mucha gente joven que viene y practica el nudismo con absoluta naturalidad. Como decía Richard (Corbo, guardavidas de la playa), ha ayudado la televisión y la “tinellización” para mostrar el cuerpo de otra forma. Es el mismo que mostramos nosotros. Lo de ellos es más exhibición del cuerpo, acá es vivirlo con naturalidad, ser como uno es.





¿Qué siente al estar desnudo en la playa?





Lo primero que lográs es sentir una libertad impresionante. El contacto con el mar, con la arena, con el sol sin los tapujos de la prenda… El nudismo tiene una desventaja. Una vez que lo probaste no volvés atrás. Una vez que te bañaste sin ropa no te la ponés para entrar al agua porque te vas a sentir absolutamente incómodo.





¿El día que se muera le gustaría ser enterrado sin ropa?





Nunca me pregunté si te entierran con o sin ropa. La verdad es que no sé. No creo que me preocupe. Ya estoy muerto, en otro plano. Pero capaz que sí, sin ropa, para continuar. Entrar en otro plano de la misma forma que entraba en este.