¿Se subiría a un avión de una compañía a la que todos los años se le cae una aeronave mediana? El cáncer de piel mata aproximadamente a dos personas por semana en Uruguay, lo que es igual que un accidente de avión por año en donde mueran todos los pasajeros.





"El cáncer de piel es el cáncer más importante que tenemos, es el número uno y no necesariamente la población lo visualiza como tal", dijo a la prensa el ministro de Salud Pública, Jorge Basso . De hecho, 2.255 uruguayos son diagnosticados por año, por lo que el cáncer de piel supera a los otros que lideran la lista, como el de mama (1.800 nuevos casos anuales) o el de próstata (1.400 diagnósticos al año).





El dermatólogo Miguel Martínez explicó durante la conferencia de prensa que el 80% de los cánceres de piel se originan entre los 10 y los 20 años, es decir, durante la infancia y la adolescencia. "Luego van a ir apareciendo y van a ir cambiando, pero en ese momento es que se origina", afirmó el doctor. De hecho, los niños que son protegidos del sol tienen 78% menos probabilidad de tener un cáncer de piel con respecto a los que no.





"En el contexto de América Latina somos el país que tiene mayor incidencia de tumores de piel, incluso tumores importantes", sostuvo Martínez. El médico explicó que cada vez aparecen más casos porque el bronceado está relacionado al disfrute: "Está asociado a una idea prácticamente de estatus social, también a una idea de salud –que no tiene nada que ver-, y de alguna manera ha quedado vinculado a la sensación de vacaciones", afirmó.





Las medidas

"La protección no pasa por los filtros solares. Nosotros siempre decimos: el filtro solar es una última medida", explicó el dermatólogo. Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación de protectores no permite mayor tiempo de exposición. "Nosotros exigimos que los fotoprotectores tengan una buena fotoprotección ultravioleta B y ultravioleta A", sostuvo.





El doctor afimó que "no hay horarios buenos" sino horarios "menos malos". La recomendación es exponerse al sol hasta las 11 de la mañana y luego a partir de las 16. "El sol del mediodía es el que acumula la mayor parte de las radiaciones ultravioletas, que son las que en definitiva van a ser las causantes de las transformaciones celulares", agregó.





Por otra parte, Martínez dijo que usar lentes oscuros que no tengan protección ultravioleta es peor que no usar nada. "Con la oscuridad se dilatan las pupilas y esa dilatación, si no hay protección, hace que entre más luz y ahí genera cataratas e incluso el melanoma a nivel ocular, subrayó.





Buscar la sombra y usar ropa la mayor parte del tiempo también es importante. El doctor explicó que las prendas que protegen más son aquellas de colores oscuros y de trama cerrada, ya que disminuyen la entrada de los rayos. Asimismo, es recomendable usar sombreros con alero.





"Vayan a su médico, contrólense después del verano", finalizó Martínez. El doctor expresó que la mayoría de los tumores de piel diagnosticados a tiempo son curables, ya que se extraen antes de que empiecen a presentar complicaciones.





