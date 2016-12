Dudas que quedan sobre muertes en Salto

En el certificado de defunción de los tres pacientes trasladados, figura que el deceso se debió a una infección respiratoria, lo que llevó a pensar a las autoridades que podía tratarse de un foco infeccioso. Pero esa hipótesis fue descartada porque no se encontró un germen en común en los pacientes fallecidos. Tanto las autoridades del MSP como de ASSE aseguran que no se puede asegurar ni descartar que haya sido el traslado el causante de la muerte. "No podemos generar certezas en torno a esto", aseguró Susana Muñiz. Sin embargo, Quian aseguró que los "cambios en su medio ambiente", como alejarlos de su familia y de su hogar donde vivieron por años podría haber incidido.