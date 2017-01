Ed Sheeran se saltea Uruguay en su gira por Latinoamérica

El cantautor británico Ed Sheeran dará un show en Argentina el 20 de mayo próximo, según informó este jueves en su sitio web. El recital, que será en el Estadio Único de La Plata, marcará la segunda visita del músico después de haber tocado en 2015 en el estadio Luna Park. Además deja en manifiesto su creciente popularidad, al aumentar significativamente la capacidad de su escenario. Las entradas estarán a la venta exclusivamente con tarjetas de BBVA a partir del 16 de febrero en el sitio LivePass . El 20 del mismo mes se abre la venta general.









El recital de Sheeran se enmarca en su gira latinoamericana, que incluirá, además de Argentina , a Brasil (con cuatro shows: Curitiba, Belo Horizonte, San Pablo y Río de Janeiro), Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y México (donde dará tres presentaciones).



Uruguay quedó por fuera de las ciudades elegidas por el británico para presentar su próximo disco.





Éxitos tras otros

Luego de un año fuera de los escenarios, Sheeran confirmó la salida de su tercer disco, titulado ÷ (divide), para el 3 de marzo.





A mediados de enero, Sheeran rompió el silencio y estrenó a través de sus redes dos de los temas que estarán en su nuevo álbum: Castle On The Hill y Shape Of You.





Ed Sheeran - Castle On The Hill





Con ambas canciones, el inglés logró romper con creces el récord de Spotify de más escuchas en un día. Esa corona la tenía One Direction con su tema Drag Me Down y sus cuatro millones de escuchas, pero Sheeran pasó al quinteto devenido en cuarteto por dos millones en cada canción.





Ed Sheeran - Shape Of You





Sheeran comenzará su nueva gira el 17 de marzo en Italia y recorrerá Europa antes de cruzar el Atlántico y llegar a Latinoamérica

Fuente: