Eduardo Rubio: "Hay varios oferentes a ser el voto 50"

En el acto de celebración por el 46 aniversario de fundación del Movimiento 26 de Marzo, el diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, anunció el pasado viernes que no votará en la Cámara de Representantes el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno, si su articulado refleja la visión del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

"No hemos visto la rendición de cuentas, pero suponemos que va a traer la matriz de este gobierno, de la dirección económica de Astori, o sea que va a ser una rendición de recorte, de achique, y nosotros tenemos que decir clarito: nunca vamos a votar una rendición de cuentas que atente contra los intereses populares. Nunca, no esperen el voto 50 por aquí", dijo el legislador.

El Frente Amplio perdió su mayoría en la cámara baja cuando el diputado Gonzalo Mujica se alejó de la bancada oficialista y anunció que trabajaría de forma independiente. A partir de ese momento, el partido de gobierno tuvo que buscar votos afuera para alcanzar el mínimo de 50 votos para ser mayoría en esa cámara, el cual alcanzó en algunas ocasiones con el voto de Rubio. Para el caso de la Rendición, sin embargo, el legislador de Unidad Popular advierte que será difícil acompañar al oficialismo.

"Han generado la novela del voto 50. A mí me han hecho como 25 entrevistas preguntando si seremos el voto 50 o no, si vamos a votar la Rendicón o no. Nosotros decimos que no, que la Unidad Popular no es el voto 50, es el voto número 1. Y este voto no se canjea ni se vende, votamos de acuerdo a un programa, a principios y a convicciones. Ya hay varios oferentes a ser el voto 50, no sé a cambio de qué", aseguró Rubio. El diputado de la izquierda radical advirtió que la Rendición será una "gran batalla política" y motivo para generar un "gran frente de lucha en el plano social".

