Ejecutivo comprará avión presidencial por U$S 1.010.000

"Se estima que no ha existido, ni en forma real ni en forma potencial, un apartamiento de las normas sobre contratación pública en lo que refiere a los criterios adoptados en el Pliego Particular de Condiciones, no verificándose ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad de los oferentes y concurrentes", establece la resolución que lleva la firma del presidente, Tabaré Vázquez, y el ministro de Defensa , Jorge Menéndez.