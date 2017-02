Ejército asegura que no fue advertido de posible robo de armas

Según dijo su vocero, hasta ahora no han recibido la misiva en la que se pide extremar las medidas de seguridad

El pasado viernes la Jefatura de Montevideo y dependencias del Ministerio del Interior emitieron una alerta a sus diferentes dependencias por el riesgo a que se registren robos simultáneos de armas. Sin embargo, según a radio Sarandí el jefe del departamento de comunicación del Ejercito, Wilfredo Paiva, hasta ahora no han recibido la misiva en la que se solicita extremar las "medidas de seguridad" en las unidades donde se guarden armas de fuego.

Según informó El Observador, a través de una misiva el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Juan José Saavedra, indicó que "existe información de fuentes confiables de que delincuentes con profusos antecedentes, con fecha de liberación a corto plazo, estarían planeando la obtención de armas largas".

Por esa razón, Saavedra exhortó a "incrementar los niveles de control y seguridad del armamento portátil y su munición" y pidió que exista un "intercambio de información" entre quienes se encuentran en las dependencias con armas para "minimizar riesgos".

Pese a eso, el Ejercito mantiene "el mismo nivel de alerta desde el año pasado", cuando hubo dos robos de armas en la unidad de Infantería 1, donde se encuentra el batallón Florida y dos intentos más a otras unidades militares que no llegaron a concretarse. Además, también en 2016 un hombre armando intentó ingresar en el mismo predio militar donde se habían robado dos fusiles y hubo un intento de asalto en la Escuela Militar de Toledo.

De todas formas, Paiva dijo en Sarandí que el estado de alerta en dependencias del Ejercito es "importante", aunque aclaró que no han recibido nueva información. El jefe de comunicación del Ejercito explicó que el Estado Mayor de la Defensa no depende del Ejército, lo que explicaría por qué hasta el momento no han recibido la misiva firmada por Saavedra.

Paiva dijo que a partir del robo en 2016 se extremaron los controles. "Habían situaciones que no las teníamos como posibles amenazas y raíz de los hechos se tomaron otro tipo de medidas con respecto a las guardias de las unidades", aclaró.

