Ejército sirio asegura no estar implicado en ataque químico que mató a por lo menos 50 personas

La ONG señaló que, por el momento, no se han registrado víctimas por el bombardeo contra ese "centro médico", sobre el que no ofreció más precisiones ni si acogía a heridos del ataque aéreo con gases de horas antes.



El Observatorio agregó que hubo también bombardeos en otras áreas de Idleb, como Yisr al Shogur, Al Habit, Sarya y Yabal al Arbain, donde solo hubo daños materiales.



Anteriormente, esa fuente había informado de la muerte de al menos 58 personas, entre ellas once menores de edad, en un presunto ataque aéreo químico en Jan Shijún.



La rama de la Defensa Civil Siria en Idleb, integrada por voluntarios que prestan labores de rescate en zonas fuera del control del gobierno, subrayó en su página de Facebook que por el momento los médicos no han podido identificar el tipo de gases con los que se atacó Jan Shijún.



De acuerdo a los datos de los también llamados "cascos blancos", la cifra de víctimas son 50 muertos y 250 heridos, la mayoría menores y mujeres.



Fuentes opositoras en esa área han acusado a aviones de las fuerzas gubernamentales sirias de haber perpetrado el ataque.



El opositor Consejo Local de Jan Shijún publicó en su página de Facebook fotografías de varios afectados por el ataque, algunos menores, que no se sabe si estaban muertos o heridos, tendidos en el suelo de una calle tras el ataque.



En una de las instantáneas se ve a los equipos de emergencia rociando con agua el cuerpo de un menor.



En los últimos días se han registrado varios supuestos bombardeos con gases en el norte de Siria.