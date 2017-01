El año inicia con demanda firme por ganados para faena

La faena

El año comenzó con demanda firme por los ganados para faena . Las plantas industriales presentan apenas mayor interés por los novillos respecto a las vacas. Las buenas lluvias de los últimos días le aportaron tranquilidad a los productores, que ven cómo crece el pasto y esperan a que haya mayores precios para vender sus haciendas En este contexto las entradas de los ganados a las plantas de faena se concretan en un tiempo bastante más corto que al final del año pasado. Esas cargas se agendan a una semana luego de pactados los acuerdos comerciales. "La logística cambió mucho respecto a las últimas semanas", reconoció el consignatario Juan Pablo Gutiérrez, integrante del escritorio Indarte & Cía, al ser consultado por El Observador.En las primeras semanas de enero los precios cotizan en suba, lo que refleja la firmeza del mercado, con una demanda que ahora es superior a la oferta."La oferta tiende a restringirse por las buenas lluvias, hay pasto y la gente piensa que seguirá teniendo pasto para alimentar a sus ganados. Por lo tanto, si los valores no son buenos no es fácil concretar negocios", explicó Gutiérrez.Los precios de referencia en este momento se ubican en el entorno de US$ 2,95 por kilo de novillo en cuarta balanza o a la carne, y en US$ 2,70 para las vacas. Como siempre ocurre, se pueden lograr diferenciales de precios dependiendo de la terminación, la comida con la que fueron alimentados esos animales, la distancia a la planta y el volumen de cada lote de ganados.El consignatario estimó que con este panorama de lluvias el mercado seguirá igual por unos 15 días, pero estimó que luego habrá oferta temprana y abultada, así que en febrero posiblemente esta situación del mercado cambie.En la primera semana del año se faenaron en Uruguay 36.380 vacunos, en su mayoría vacas (55,5%). La planta industrial con mayor actividad fue Breeders & Packers Uruguay (BPU), que procesó 3.556 cabezas; seguida de frigorífico San Jacinto (Nirea SA) con 3.059; y Tacuarembó con 3.036 reses.La faena de ovinos totalizó 19.448 cabezas, en su mayoría de la categoría corderos. La planta con mayor actividad fue Las Piedras, que procesó 9.654 cabezas; y completaron el podio Nirea SA con 5.498; y Caltes SA con 2.027 animales faenados, según el INAC.