El antes y el después del Gucci

"Hoy vivo el diario del lunes y no quiero que sea domingo", escribió el popular cantante en su cuenta de twitter, acompañado de un posteo de Instagram donde explica de forma más detallada su situación actual.





"Solo nosotros sabemos lo que es vivir nuestra vida encerrados en este cuerpo,con esta enfermedad que parece no tener límite.Tanto así que en muchos casos se dejan al olvido hasta morir!", escribió El Gucci en Instagram, junto a una foto comparativa del antes y después.





"La enfermedad de los límites! Los límites que nunca tuve! Con la ropa ahora me pongo límites! Y no para ser modelo! Si no para saber que si me desconcentro vuelvo a esa triste realidad! Vamos x más días lunes!!", finalizó.

Gustavo Serafini, mejor conocido como El Gucci , no se cansa de mostrar orgulloso su nueva figura, y razones no le faltan. El cantante de música tropical logró adelgazar varios kilos, algo que hizo que su conocida frase "120 kilos de sabor" quedara algo obsoleta.