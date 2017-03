El arte chino brilla y crece en Nueva York

En un evento que ya deja en la temporada 2017, Christe's presentó en Estados Unidos una importante subasta de Arte Chino del Museo Fujita. Por la venta de 31 lotes se alcanzó la suma total de US$ 262.839.500 con tasas de venta del 94% por lote y 99% por valor, superando el récord de cualquier serie de Asian Art Week en la historia de las subastas.

En un sala lleno en Nueva York, atrayendo a miles de visitantes a las galerías de Rockefeller Plaza en sólo cinco días, la muy esperada subasta, con obras de la preeminente institución cultural japonesa, provocó frenéticas licitaciones en la sala y en los teléfonos.



Seis Dragones Seis dragones, el pergamino que alcanzó en subasta la suma de US$ 48.967.500 Christe's.com

La estrella máxima de la subasta fue la obra titulada Seis Dragones, del artista Chen Rong (siglo XIII) (catalogado en Shij Baoji). Se trata de un pergamino en tinta sobre el papel con medidas de 34,3 x 440,4 cm. -su caligrafía es de 13 x 32 pulgadas (35,1 x 82,8 cm.). Fue vendido por US$ 48.967.500, cifra que no tiene precedentes y que hizo más a la actividad más importante aún. Hubo seis postores compitiendo por la pieza, con la oferta ganadora procedente de la primera fila del salón.

Cuatro de los lotes superiores de la noche del pasado miércoles 15, todos vasos rituales de vino de bronce de la última dinastía Shang, se dispararon por encima de sus estimaciones. Comenzando con el recipiente de vino de ritual de bronce, Fangzun, que se vendió a US$ 37.207.500 (estimación: US$ 6-8 millones) y fijó un antecedente en las subastas del mundo para los bronces arcaicos.

La serie continuó en rápida sucesión con el recipiente de vino, Fanglei que se remató en US$ 33.847.500 (entre US$ 5 y US$ 8 millones de estimación); El recipiente y la cubierta del vino, Pou, vendida en US$$ 27.127.500 (estimación: entre US$ 4 y US$ 6 millones) y el recipiente de vino, Gong, en forma de carnero, que también se vendió por US$ 27.127.500 (estimación: US$ 6 a US$ 8 millones).

Los compradores registrados pertenecieron de 16 países, con fuerte representación de Hong Kong, China y Estados Unidos, demostraron la fortaleza de la venta y la creciente demanda de arte asiático en el mercado global, particularmente de compradores con sede en Asia.

Jussi Pylkkänen (Presidente Global de Christie's) comentó: "Esta noche hemos sido testigos de un récord total para cualquier venta de arte asiático, y un éxito espectacular para un gran museo a través de la venta de grandes obras de arte chino y pinturas".

"El mes pasado, como rematador de las ventas en Londres, fui testigo del extraordinario poder adquisitivo de nuestros clientes asiáticos tanto en las subastas impresionistas como en las postguerras, que se trasladaron a la sala de Nueva York para esta subasta. Christie's continúa desarrollando fuertes relaciones con los principales compradores asiáticos y ahora estamos viendo los beneficios de nuestra estrategia de China, que nos ha abierto grandes espacios de exposición en Shanghai y Beijing en los últimos años", agregó el directivo.

Por su parte, Jonathan Stone (Presidente de Asian Art) añadió: "Fue un honor representar esta excepcional colección de obras de arte chinas del Museo Fujita y apoyar el futuro a largo plazo de la institución dándoles la oportunidad de invertir en la infraestructura general Y el núcleo de su misión de recogida en el arte japonés".

Stone agregó además que este es un ejemplo de trabajo colaborativo con colegas de las oficinas de Christie's en las ciudades de Nueva York, Hong Kong y Tokio. "Hubo una abrumadora respuesta de la gira internacional a las exposiciones y en el salón, demostrando Christie's la capacidad de la fuente, la investigación y el camino de cómo vender obras clásicas excepcionales y bronces arcaicos", dijo.

La Semana de Arte Asiático en Nueva York continuó con la Colección Marie Theresa L. Virata de Arte Asiático: "Un Legado Familiar y la Colección Harris: Arte Antiguo de China". Esta actividad fue ayer jueves 16, concluyendo con la Cerámica Fina y Obras de Arte en la jornada de hoy viernes 17.

Fuente: (Redacción en base a Christie's.com)