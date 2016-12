El auto más viral

'All I Want for Christmas' Carpool Karaoke

Gracias a un pequeño segmento titulado, que se podría traducir como "karaoke haciendo cadena en el auto", el actor, cantante y conductor inglés James Corden se transformó en la revelación del año, responsable de los videos más virales de YouTube. En su resumen anual, la plataforma de videos anunció que el episodio protagonizado por la también inglesa Adele fue el video (no específicamente musical) más visto. Publicado el 13 de enero, al momento acumula 140 millones de reproducciones.Este año Corden transformó una idea simple en un producto ineludible. Fue estrenado en su programa diario T, que se exhibe a la medianoche en el canal estadounidense CBS. YouTube y Facebook han sido grandes aliados de estos espacios, permitiendo que tengan una segunda vida viral luego de su emisión original. Esto es algo que los conductores nocturnos de ese país, como Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, han sabido aprovechar, presentando segmentos pensados para ser difundidos luego a gran escala.Corden presentó sun marzo de 2015 con Mariah Carey como invitada. Pero fue con el tercer episodio, protagonizado por Justin Bieber, cuando el segmento comenzó a imponerse en internet. Ese video cosechó hasta ahora 100 millones de vistas.Luego de contar con la bendición de una de las estrellas más grandes del pop, todo fue ascenso. Por su auto pasaron artistas como Stevie Wonder, Rod Stewart, de nuevo Bieber y One Direction. El episodio de Adele fue el primero que se estrenó en 2016, y el que marcó un antes y después para el segmento.Son varias las razones por las que esta idea atrapó al público, pero primero hay que notar el carisma y talento vocal de Corden. Es él, con sus preguntas y sus coros en armonía, que le impregna frescura y comedia a esta recorrida en coche. Luego, todo depende del invitado y su disposición a la hora de abrirse y conquistar a la audiencia con pequeñas historias desconocidas o anécdotas hilarantes.Adele se ganó el primer puesto gracias a su encanto natural, y porque todo lo que toca es oro. Pero también se destacaron Jennifer López, que le envió un mensaje de texto a Leonardo DiCaprio, Lady Gaga y su talentosa voz, y hasta la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.Pero más allá del potencial cotnenido viral,se transformó también en un espacio más para que los artistas difundan sus nuevos trabajos. Chris Martin, Sia, Lady Gaga y Britney Spears se sentaron en el asiento del acompañante para cantar sus temas y promocionar nuevos discos y giras.Este trabajo le otorgó a Corden mayor visibilidad, y lo puso en el camino hacia el estrellato. El inglés, además de popularizar su programa, se transformó en un conductor codiciado: este año condujo los premios Tony al teatro en 2017 repetirá ese rol en los premios Grammy a la música.El acto de tirar una botella con agua de modo que gire y al caer quede en pie fue uno de los mayores virales en serie del año. Un video subido por el portal de entretenimientos Dude Perfect tiene 44 millones de vistas.

El año hubo millones de de videos de este “reto”, que consistió en realizar un paneo de una habitación mientras las personas se mantenían inmóviles.



