El café concert vuelve a Punta del Este

La época del oro del café concert rioplatense tiene su regreso esta temporada alta en el complejo Tío Tom Arenas de Punta del Este. La propuesta, denominada Tío Tom Concert, consiste en una serie de espectáculos inspirados en el humor que proponía La Fonda en los años de 1960 y 1970 en Punta del Este, Buenos Aires y Mar del Plata.Figuras destacadas de ambas márgenes del Río de la Plata se presentarán durante enero y febrero en este complejo turístico, ubicado en el kilómetro 115 de la ruta Interbalnearia, próximo a la playa Chihuahua.Carlos Perciavalle, Coco Sily, Gabriela Acher, Katja Alemann y Sebastián Slepovich serán los protagonistas de este ciclo de humor llevado a cabo en un ambiente relajado. De miércoles a sábados habrá shows fijos: todos los miércoles a la hora 21.30 Sebastián Slepovich, comediante y artista uruguayo, da una clase magistral de cómo ser un "trans pero de lo social" con su espectáculo Transocial.Carlos Perciavalle se presentará los jueves a partir de la hora 22 con un clásico: ¡Perciavalle en bodas de Diamante!, donde promete revivir el encanto de los primeros tiempos del café concert rioplatense.Los viernes le abren paso a la uruguaya Gabriela Acher con sus monólogos de humor a la hora 22. Y los sábados, también a la hora 22, se presentará Katja Alemann, con un show musical que recorre con humor su vida, aciertos y errores.Por último, Coco Sily tendrá tres exclusivas funciones los días 10, 11 y 12 de febrero a la hora 22."Lo primero aquí es el diálogo abierto entre el artista y el público", destacó la productora y directora artística de estos espectáculos, Mariana Sagasti. Y añadió: "La idea es traer a algunos artistas que siguen vigentes para hacer lo que Vinicius, Toquinho, Maria Creuza, entre otros, supieron hacer en su momento".Se trata de espectáculos nocturnos que apuntan a un público de más de 30 años, que se complementan con el resto de las actividades que ofrece Tío Tom esta temporada, que van desde música en vivo todos los fines de semana o teatro infantil de la mano de Laura Martínez, hasta una gastronomía de alta calidad en el parador Tommy Bistró."Muchas veces te tenés que mover mucho en Punta del Este para ver shows, sunsets y otras cosas. Acá tenés todo junto. Es una propuesta diferente que todavía no está muy implementada y ese es un diferencial", afirmó Sagasti.El precio de las entradas para Tío Tom Concert es de entre US$ 23 y US$ 40 y se pueden adquirir en la red Abitab , en el parador Tommy Bistró y en el mismo Café Concert hasta el comienzo de cada función. Con la entrada, además, los asistentes son agasajados con una copa de champán o vino.