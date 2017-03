El Centro Cultural de Música y su ventana al mundo clásico

Año a año, el Centro Cultural de Música se ha puesto el objetivo de promover y difundir lo mejor de la música clásica. Y en su 75 aniversario no será la excepción.

"Nosotros siempre decimos que el Centro Cultural de Música es una ventana al mundo", afirmó durante la conferencia de prensa su presidenta, María Julia Caamaño, "porque en esta tan nutrida oferta que tiene la ciudad de Montevideo, a través de un abono único se da un panorama hacia el exterior, lo que sucede y se presenta en las grandes y prestigiosas salas del mundo".

Según detalló la presidenta, las cuatro orquestas de cámara que participarán de esta temporada, "permiten abarcar el repertorio de punta a punta: el barroco con instrumentos de época, pasando por clasicismo, romanticismo, siglo XX y siglo XXI".

El costado académico de la institución se conformará por su clásico ciclo "Música al mediodía", orientado a estudiantes de Primaria y Secundaria, así como también al público en general. Y además, previo a cada función de su Abono 2017 se realizarán las "Clases ilustradas", un ciclo de charlas con el musicólogo y periodista Guilherme de Alencar Pinto, que profundizará sobre el programa que se interpretará cada día.

El primer concierto del Abono 2017 será el martes 25 de abril, con la presencia de la Münchener Kammerorchester y la solista Veronika Eberle de 28 años. Los 28 instrumentistas de cuerda interpretarán un repertorio clásico con obras de Mozart, Reger y Haydn, y una pieza del contemporáneo David Fennessy, comisionada especialmente para la orquesta.

El 10 de mayo será el turno de la Orchestra Barocca di Venezia, que como su nombre indica recorrerá el Barroco con obras de Corelli, Handel, Vivaldi y Geminiani.

El virtuoso pianista inglés de 24 años, Benjamin Grosvenor, comenzó a tocar a los 6 años y cinco años después comenzó una carrera plagada de premios y reverencia a nivel mundial. Él será el tercer artista en participar de esta temporada, con un recital el 26 de mayo.

Continuando con figuras emergentes de la música clásica, el 26 de junio se presentará la Boston Philharmonic Youth Orchestra, un conjunto de 115 músicos de un promedio de 17 años. Serán dirigidos por Benjamin Zander y contarán con el solista coreano InMo Yang, considerado un prodigio. "Es una de las promesas más importantes del violín en la actualidad", apuntó Caamaño, y agregó que su programa es "espectacular", con obras de Sibelius y Prokofiev.

La orquesta de cámara británica Royal Northern Sinfonía, que agota entradas en su país, llegará a Montevideo el 3 de julio. Dirigido por Julian Rachlin en viola y violín, su repertorio se basa en obras de Mozart, Mendelssohn y Hindemith.

El Osmanthys Trio, conformado por tres importantes solistas

El siguiente concierto será el 26 de octubre y contará con la Orchestre National du Capitole de Toulouse. Integrada por 125 músicos, contarán con los solistas Bertrand Chamayou en piano y Lucienne Renaudin-Vary en trompeta, que con 17 años es otra de las luminarias jóvenes de la música clásica.

Y por último, el 9 de noviembre será el turno de conjuntos instrumentales y corales. La Cappella Mediterranea y el Coro de Cámara de Namur, tienen ambos el objetivo de preservar el patrimonio musical de cada una de sus regiones.

Abonos de la temporada

Los abonos para los ocho conciertos de este año se venden en la boletería del Teatro Solís con precios desde US$ 205. Para jóvenes de hasta 18 años el costo es de US$ 50, y de US$ 70 para los jóvenes de hasta 28 años.