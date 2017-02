El chocolate Snickers hará el primer comercial en vivo del Super Bowl

Los chocolates Snickers, de la empresa Mars, protagonizarán por primera vez un comercial en vivo el 5 de febrero durante el Super Bowl.

El comercial será protagonizado por el actor Adam Driver de la serie de HBO "Girls". Estará precedido por una transmisión en vivo de 36 horas, que comenzará durante el mediodía del jueves 2 de febrero hasta las últimas horas de día siguiente. Este esfuerzo extra cuesta "muchos cientos de miles de dólares", dijo la compañía según The New York Times.

El spot, producido por la agencia BBDO New York, será de 30 segundos y se llevará a cabo durante el primer espacio publicitario del tercer cuarto en el encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Los Halcones de Atlanta. El costo de publicitar durante el partido por este tiempo es de US$ 5 millones, según publicó The New York Yimes, lo que lo deja como el espacio más caro en televisión.

Hasta el momento se desconocen los detalles del contenido; sin embargo, la marca anunció que el trabajo va a ser parte de una “campaña completamente integrada para reforzar la conexión de la marca con la satisfacción del hambre antes, durante y después del Super Bowl”.

"Cada vez es más difícil para la gente hablar sobre la publicidad, ver nuestras publicidades (...). Así que esto se trata más sobre crear una plataforma", dijo Berta De Pablos-Barbier, vicepresidenta de marketing de Mars Chocolate. "La publicidad en televisión sigue siendo una parte importante, pero por sí sola sola ya no es suficiente",agregó.

No hace mucho tiempo era novedoso para las compañías compartir adelantos de sus publicidades previo al Super Bowl. Ahora, la gran pregunta que se hacen parece ser qué tan temprano comenzar.



"Compartir la publicidad temprano nos da más tiempo para lograr compromiso en los consumidores y creo que es una mejor manera de recibir un retorno en nuestra inversión", dijo el director de marketing de la marca de autos Buick, Molly Peck, marca que adelantará sus comerciales previo al partido por primera vez.







