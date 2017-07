El "circo del horror" que va a decidir suerte política de Temer

513

26

190

130

Expresidente de Petrobras, detenido

La Cámara de Diputados es la sala principal del castillo de poder en Brasil , un enjambre de 513 legisladores y 26 partidos cuyas alianzas, intrigas y traiciones deciden el destino del país y que tiene ahora en sus manos el futuro del presidente Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción Con el fin del receso en agosto, retomará el centro de la escena política como lo hizo durante el impeachment de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016, cuando durante tres días desbordados de insultos, invocaciones a Dios y discursos extravagantes, se ganó el mote de "circo del horror".Un circo que en todo caso marcó el principio del fin de un ciclo de 13 años de gobiernos de izquierda y lo reemplazó por un gobierno conservador-liberal, el de Temer, que hasta ese momento era un vicepresidente opaco.Ese mundo aparte, desprestigiado y caricaturizado, tiene a 190 de sus miembros (37% del total) investigados por la Justicia, cuatro de ellos ya condenados y hasta uno preso, que puede legislar durante el día gracias a un régimen de detención semiabierto antes de volver a dormir a su celda.En este momento, un diputado federal brasileño percibe una retribución mensual de 33.763 reales (equivalentes a US$ 10.654) .Pero además, cada legislador cuenta con una partida mensual que varía entre 30.789 y 45.612 reales para gastos de pasajes, teléfonos y oficinas.Asimismo, se les paga 101.971 reales para contratar asesores y otros 4.253 reales en gastos de vivienda para quienes no utilicen los apartamentos que provee el Congreso.La Cámara de Diputados tiene 25 comisiones permanentes y el año pasado fueron creadas 115 comisiones que funcionan de manera temporal.El edificio donde funciona –que fue diseñado por el prestigioso arquitecto Oscar Niemeyer– ocupa 161.012 metros cuadrados y tiene 4.566 salas, entre las que se incluyen 513 despachos para cada uno de los diputados.Preeminencia centristaDominada por el "centrao" (gran centro) o bancada "BBB" (Biblia, bala y buey, que defiende intereses religiosos y del agronegocio y propone mano dura en asuntos de seguridad pública), la cámara baja decidirá si la acusación de que Temer cobró un soborno del gigante frigorífico JBS llega a la Corte Suprema o simplemente pasa al olvido.En esa sesión prevista para el próximo miércoles 2 de agosto estará en juego –otra vez– el futuro de la Presidencia de la principal economía de América Latina.La oposición debe reunir 342 votos para que el proceso continúe. Una vara que reconoce como demasiado alta, aunque apuesta a que Temer pague el mayor costo posible mientras espera nuevas denuncias de la fiscalía.Mala imagenUn sondeo de Ipsos mostró esta semana que el 84% de los brasileños considera que el gobierno de Temer es malo o pésimo. Desde que asumió, su respaldo se mantuvo debajo del 15% y actualmente está en 7%, según la encuestadora Datafolha."Pero ganó todas las votaciones en el Congreso, incluso las posteriores a la denuncia" de que Temer recibió un soborno de parte del empresario Joesley Batista, uno de los dueños del holding JBS, que estalló en mayo, dijo una fuente del palacio presidencial de Planalto.Tres veces jefe de la Cámara de Diputados, Temer llegó a tener de su lado a más de 20 de los 26 partidos representados en el recinto, antes de perder parte de su base política por el escándalo.Si los diputados votaran en su contra y el caso llegara a juicio en la Corte Suprema, será apartado de su cargo por un plazo de hasta 180 días. Poco menos que una condena anticipada.Consciente de dónde está el corazón de su poder, el presidente lideró la batalla en una comisión que evaluó su caso antes de enviarlo al plenario y obtuvo la victoria.Para eso, debió negociar y logró sustituir a una veintena de diputados en esa comisión, en cuyos puestos ubicó a legisladores suplentes afines a su gestión.En el gobierno creen que ese triunfo político, que dejó en evidencia la astucia y experiencia del presidente, dejó poco margen para que sea desplazado.Preeminencia centristaMientras tanto, el rol del "centrao" fue determinante en la destitución de Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas.El proceso fue conducido por el entonces presidente de la cámara, Eduardo Cunha, un economista evangélico que ahora purga 15 años de cárcel por su implicancia en el caso Petrobras.Con ese mar de fondo, sube en las encuestas para los comicios de 2018 el diputado Jair Bolsonaro, que sustenta sus aspiraciones presidenciales en un discurso que no escatima elogios a la dictadura militar (1964-1985).De todas formas, el expresidente Lula da Silva aparece como principal favorito para las elecciones. Pero el veterano líder del Partido de los Trabajadores fue recientemente condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero.Por lo tanto, deberá esperar a que un tribunal de segunda instancia ratifique o revoque la sentencia inicial para saber si puede presentarse a los comicios.El expresidente ya adelantó, empero, que será candidato son los diputados que integran la cámara baja de Brasil: 347 son oficialistas y 166 opositores.partidos políticos diferentes tienen representación en la cámara, de los cuales 15 integran la base aliada al presidente Michel Temer y 11 se ubican en la oposición.diputados del total que integran la rama baja son investigados por la Justicia, la mayoría en relación con el escándalo de desvíos de fondos de la petrolera estatal Petrobras.fueron las leyes aprobadas en 2016 por la Cámara de Diputados, sobre 725 proyectos debatidos.La Policía Federal brasileña detuvo este jueves al expresidente de Petrobras, Aldemir Bendine, que había sido nombrado en la petrolera estatal para sanearla tras el inicio de la operación Lava Jato.Bendine es el primer expresidente de Petrobras encarcelado en esa investigación que desde 2014 se tradujo en duras condenas y graves acusaciones contra decenas de políticos y empresarios de alto rango, implicados en una vasta red de sobornos.Fue nombrado en febrero de 2015, casi un año después del inicio de una de las mayores operaciones del mundo contra la corrupción.