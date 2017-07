El conflicto venezolano genera tensiones en el Río de la Plata

Aquella vez en Anchorena la reunión fue de pocos minutos, tan rápida que preocupó a los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra. Pero, cuando se abrió la puerta, los ministros respiraron aliviados; no había nada de qué preocuparse.

Vázquez y Macri se volvieron a reunir el 23 de octubre de 2016 en la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, y el encuentro volvió a ser motivo de satisfacción. La relación bilateral que los presidentes habían reinaugurado seguía por la senda de la colaboración y el entendimiento que tanto había faltado durante los años del matrimonio Kirchner en el poder.

El canciller Nin Novoa puede decir con absoluta tranquilidad que hay temas de la agenda bilateral, como el dragado y monitoreo del Río Uruguay, que tuvieron avances sustantivos. Vázquez y Macri se vieron el viernes 21 en Mendoza y ese espíritu cooperativo volvió a manifestarse cuando los presidentes repasaron la agenda bilateral.

Pero, a diferencia de aquel día de verano en Anchorena, no hubo planteos múltiples y Vázquez no le dijo a todo que sí a su par argentino. Hubo tan solo un pedido de Macri: endurecer la posición del bloque con Venezuela , una opción que no estaba dentro de las alternativas del presidente uruguayo. La reunión terminó, antes de lo previsto, con esa negativa de Vázquez, relataron a El Observador fuentes de los dos gobiernos.