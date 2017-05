El Cuarteto de Nos repasa su bestiario

Ninguno de los integrantes de El Cuarteto de Nos es seguidor de The Walking Dead. Sin embargo, su nuevo disco comparte una influencia con la serie televisiva: el trabajo de George Romero, director y creador de clásicas películas sobre muertos vivientes como La noche de los muertos vivos.





"Cuando estaba componiendo las canciones, se empezó a armar un bestiario de personajes, y me dije ¿por qué no el zombi?", recuerda Roberto Musso, guitarrista, vocalista y autor de las diez canciones que figuran en Apocalipsis Zombi, el nuevo disco de la banda. "Me puse a estudiar el fenómeno y me sorprendió toda la literatura que encontré sobre el fenómeno zombi. Vi muchas entrevistas a Romero, donde explica porque asusta tanto, y como refleja el miedo que nos tenemos a nosotros mismos".

Embed



El tecladista Santiago Marrero apunta que Romero utilizó a los zombies como reflejo de la crítica social. "Antes podía representar al extranjero, ahora es más como la masa, o eso que puedo ser yo y quiero mantener alejado".





El disco abre con una canción homónima en la que la banda se reconoce como parte de lo masivo pero también lo critica, y apunta a detalles musicales como el uso de una base rítmica que remite a los ritmos populares como el reguetón o la cumbia.

El Cuarteto de Nos - Apocalipsis Zombi (Video Oficial) El Cuarteto de Nos - Apocalipsis Zombi



"Más allá de que sea un tema muy serio también tiene esa carga de ironía", señala Musso, quien resalta como en la música actual es casi imposible encontrar letras o composiciones que apuesten al doble sentido o la ironía, dos de las marcas registradas de la banda desde sus primeras épocas. "La gente escucha el tema y lo toma literal, como que estamos haciendo reguetón", lamenta por su parte Marrero.





Otro camino

Con respecto a discos anteriores, Apocalipsis Zombi fue encarado de forma diferente por el quinteto, desde la composición hasta la producción.





Musso mostró un lado más personal y emotivo con el disco Habla tu espejo, que incluían canciones que refieren a su paternidad, o al padecimiento de alzhéimer de su madre. "Sentía que había llegado a un límite compositivo con ese tipo de canciones. Entonces empecé a buscar por otro lado, y el foco pasó de Roberto a las bestias", explicó.





El cambio también se ilustró en la concepción y ejecución de las canciones, donde el rap que destacó de Raro en adelante deja el lugar a las melodías y al ritmo, sea una chacarera, música hindú o pop rock. La única excepción es Calma Vladimir, que propone una cruza de rap con folklore.





Por otro lado, Juan Campodónico, productor de El Cuarteto en sus discos recientes, dejó su lugar por cuestiones de agenda al argentino Gerardo "Cachorro" López, que se "encerró" durante un mes con el grupo, otro cambio con respecto a otros procesos previos más dilatados y graduales.





De hecho, la experiencia fue tan distinta que la grabación se hizo de forma diferente a lo habitual. Mientras que lo común es que las voces se graben por último, en este caso, por sugerencia de López, fueron lo primero y las canciones se construyeron y arreglaron en torno a eso. "El baterista siempre escucha la marca del metrónomo y la voz mal grabada, acá Alvin (Pintos) llegó con las canciones hechas y estaba feliz".





El disco también marca un cambio de sello discográfico para El Cuarteto, que tras cumplir su contrato con Warner pasa ahora al catálogo de Sony.





"Es un disco más variado rítmicamente, si bien siempre lo hicimos. Cada canción tiene su propio mundo personal", concluye Musso, y remarca que una de las cuestiones que siempre tienen en cuenta es determinar que canciones faltan en el repertorio. "El Cuarteto de ahora no es Apocalipsis Zombi; es lo que hemos hecho desde Raro en adelante sobre todo. Entonces, pienso que cada canción puede aportar".





Una banda de minorías

Tanto Marrero como Musso reconocen que si bien el Cuarteto ha crecido en seguidores y proyección internacional, siguen siendo "una banda de minorías", según palabras del tecladista. "A veces en Uruguay, al ser pocos y como la banda está consagrada acá, perdés el foco de lo que es el mainstream real. Bandas que no conocés de México tienen 30 millones de seguidores, y ahí ves que en el contexto latinoamericano somos, porque estamos ahí, pero a la vez no somos, estamos como infiltrados en un mundo donde suenan otras cosas".





Cinco canciones





La decena de composiciones de Apocalipsis Zombi tiene temas, orígenes y ritmos diferentes. Musso y Marrero comentan algunos de ellos.

Invisible

Invisible Cuarteto de Nos



Esta es una de las canciones del disco que marcan la intención de la banda. "Me esforcé en hacer canciones con estructuras diferentes", explica Musso, y Marrero apunta que el hip hop marca un quiebre entre las tres partes del tema.

Calma Vladimir

Calma Vladimir Cuarteto de Nos



La mayor presencia del rap en el disco es en este tema de marcado ritmo folklórico, que degenera hacia el hardcore al final de la canción, que Marrero compara con la obra del DJ Skrillex.





Gaucho power

Cuarteto de Nos - Gaucho Power



La idea surgió con la burla de la selección alemana de fútbol a la argentina luego de ganarle el Mundial; la canción tiene mucho "de la garra charrúa, de los goles de Suárez en el Mundial y revive la figura olvidada del gaucho", según Musso.





Hola Karma

Cuarteto de Nos Hola karma



El tema surge luego de un viaje de Musso a la India. El estribillo remite a los mantras religiosos, y Musso cuenta que lo creó con "muchas dudas", ante el miedo de hacer un tema pretencioso.





La Bestia

Cuarteto De Nos La Bestia



Musso explicó que este tema surge de las bases "de otra canción que empezaba con el ¿hay alguien ahí?, pero que no era buena. Y cuando hice este tema sobre la búsqueda de uno mismo, me cerró para usarlo ahí".

