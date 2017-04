El desafío de encarar otro Teatro de Verano

La banda en los barrios

Guillermo Peluffo ya perdió la cuenta de cuántos Teatros de Verano hizo Trotsky Vengarán en sus 25 años de carrera. Sin embargo, el próximo, programado para el sábado 29, no será menos importante."El Teatro de Verano articula todo el trabajo del año de la banda. Es una fecha muy importante del punto de vista sentimental, emocional, como lo quieras llamar", contó Peluffo semanas antes del show, en una presentación en la que la banda tocó en vivo y recibió la placa de Disco de Oro por su más reciente disco . Este evento que presentará oficialmente aquel trabajo está pensado para ser un gran show. "¿Qué quiere decir? No es solo un setlist que mezcle canciones nuevas con canciones viejas. Es un show. Tiene un principio, un desarrollo, una parte del medio donde vamos a hacer algo que no hicimos en nuestra vida. Vamos a presentarnos en vivo de una manera que no es el colmo de la originalidad pero es algo que Trotsky nunca hizo".La diferencia con un toque en un boliche o en una sala más pequeña, aclaró el vocalista, está en el entretenimiento. "Eso de seducir al público, de presentarte de otra manera. Es una exigencia para nosotros, porque no queremos pedirle a la gente que compre una entrada porque sí. Para nosotros, que nos vaya a ver gente seguido nos exige a no hacer lo mismo", afirmó Peluffo.Así como los temas de Relajo pero con orden se acercaron más al tipo de canciones que la banda supo hacer en el cambio de milenio, el repertorio del show también continuará esa suerte de inspiración. "El repertorio va a ser más cercano al, alarticuladas con las canciones nuevas, que funcionan muy bien juntas. Y con dos o tres giros o vueltas de tuerca en la puesta de escena que lo van a hacer una cosa original", adelantó el cantante.Para la banda, la exigencia que asumen previo a la composición de cada disco es lograr un "gancho", un tema que consiga estar a la par de su catálogo más reconocido. "A la larga esto se trata de sumar temas a una banda que tiene muchas canciones populares", dijo Peluffo. "Y lograrlo es el verdadero desafío. Hacer competircon. No se trata de ganar o perder, pero cuando ves que se la banca está bueno".Hace un mes, la banda decidió hacer algo que podría ser un poco kamikaze cuando se tiene un show grande agendado: una mini gira gratuita. Trotsky tocó en Cerro, Colón, Bella Italia y Casavalle, frente a fanáticos que posiblemente no logran asistir a shows como el del Teatro de Verano."Ir por los barrios es ir a buscar a la gente, como Trotsky tuvo que hacer la primera vez que salimos a tocar", contó Peluffo."Como hace muchos años que estamos de repente te parece que ya todo el mundo te conoce y no, no todo el mundo te conoce. En el Cerro antes de subirme al escenario vino una chiquilina de 19 años con su hijo en brazos y me dijo 'estoy feliz porque es la primera vez que los voy a ver en vivo, tengo todos sus discos'. Eso es lo que vas a buscar. El show se vive de otra manera", finalizó.