El dibujo de Leonardo Da Vinci que un jubilado guardaba entre sus papeles

Italia Un hombre saca una foto de una pintura de Leonardo Da Vinci durante su restauración en Florencia







Ante la duda sobre estas obras, recurrieron al experto Patrick de Bayser, especialista en dibujo y consultor para distintas casas de subastas, con la intención de determinar su autoría."El croquis está ejecutado con una pluma ágil, contorneada con un redondeado que da densidad al cuerpo, que resulta habitual en la época de la Adoración de los magos, antes de que Leonardo (Da Vinci) se marche a Milán", aseguró De Bayser.Posteriormente, la comisaría de dibujos italianos y españoles de Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (MET) Carmen C. Bambach confirmó que lo que el médico llevaba bajo el brazo era un Da Vinci auténtico. La pieza corresponde al principio de la etapa del artista en Milán, entre los años 1482 y 1485, y tiene un valor en el entorno de los US$ 15,9 millones, informó El País. Según explicó Bambach al New York Times , se trata del primer Da Vinci ignoto y verdadero que se encuentra en este mercado en 15 años, cuando Sotheby's subastó una lámina de Hércules que ahora es propiedad conjunta del MET y de un coleccionista llamado Leon Black.