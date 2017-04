El distanciamiento entre Rusia y EEUU se agrava por conflicto sirio

El viaje de Tillerson

Tensiones en alza

Investigan ayuda en ataque químico

El rol de Ivanka

Alta tensión con Corea del Norte

Kim Jong-un

El conflicto bélico en Siria precipitó el enfriamiento de la relación entre Estados Unidos y Rusia, que ya había mostrado señales de deterioro en los últimos tiempos y se agravó desde la semana pasada.El ataque con armas químicas realizado por el régimen del presidente Bachar Al Asad el martes 4 contra la provincia de Idlib, un bastión de las fuerzas rebeldes, –que provocó 87 muertos, entre ellos 31 niños– y la casi inmediata respuesta de la administación de Donald Trump, que el jueves 6 ordenó lanzar 59 misiles Tomahawh contra posiciones sirias fueron la gota que desbordó el vaso.Es que Rusia ha sido hasta el momento el principal aliado de Al Asad, mientras que Estados Unidos concentra todos sus afanes en la salida del gobernante sirio.Antes de que surgiera este nuevo episodio de crispación diplomática, las preocupaciones de Trump tenían otra orientación, a tal punto que el conflicto en Siria no figuraba en su lista de prioridades.En marzo, Trump había presentado su proyecto de presupuesto al Congreso en el que propuso una reducción de 28% para los gastos del servicio exterior –además de un recorte en otros rubros–, y al mismo tiempo dispuso un aumento de 10% en el gigantesco presupuesto destinado a defensa, elevándolo a US$ 574.000 millones .Ese viraje en su política respecto a Siria pareció estar en línea con una mayor asignación presupuestal a los gastos militares.Ayer, el viaje a Moscú del secretario de Estado, Rex Tillerson, pareció tener un objetivo claro, aunque a priori imposible: pretender que el gobierno ruso "concluya en que se alinearon con un socio poco confiable" en Al Asad.La consigna pareció ser muy clara: la intención de Estados Unidos es que Rusia escoja entre apoyar a su país respecto a su política en Siria o dar su respaldo a Al Asad. "Queremos crear un futuro para Siria que sea estable y seguro. Y Rusia puede formar parte de ese futuro y desempeñar un papel importante", dijo el funcionario.Tillerson realizó dichos comentarios en la reunión de cancilleres del G7 en Lucca, Italia, antes de viajar a Moscú, el mismo día en que Estados Unidos, junto a Francia y el Reino Unido, presentó un proyecto de resolución al consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para pedir una investigación sobre el ataque químico en Siria.En el encuentro del G7, Tillerson aseguró que el objetivo deEEUU es terminar con los seis años de conflicto en Siria. Si terminar con el conflicto para Estados Unidos significa remover el régimen de Al Asad, Rusia e Irán están en su camino, junto con una compleja red de influencias e intereses.Las tensiones se incrementaron justo ayer, cuando al momento de la llegada de Tillerson, Putin aseguraba tener información que confirma que "provocadores" están plantando armas químicas en instalaciones del ejército de Al Asad. Siria es uno de los bastiones de los que Rusia puede valerse para ejercer dominio en Medio Oriente. Además de tener acuerdos por bases navales y salida al Mediterráneo, Siria es un importante cliente del régimen de Putin en cuanto a la venta de armas.Pero, según el Washington Post, las expectativas sobre el restablecimiento de relaciones fluidas entre Estados Unidos y Rusia ya estaban empeorando antes del ataque ordenado por Trump a la base de Al Asad.Las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de noviembre, la remoción de un aliado del Kremlin como Michael Flynn (de quien se comprobó que estaba operando a favor de Putin) y los constantes comentarios sobre la injerencia rusa en Ucrania, que la diplomacia estadounidense continúa realizando en Naciones Unidas, generaron molestias en Putin y su entorno.El gobierno de Estados Unidos está investigando una eventual cooperación de Rusia en el ataque químico consumado en Siria hace una semana, según dijo ayer a AFP un funcionario de la Casa Blanca que pidió mantener el anonimato."¿Cómo es posible que sus fuerzas estuvieran acuarteladas junto con las fuerzas sirias que planearon, prepararon y realizaron este ataque con arma química en la misma instalación, y no tuvieran conocimiento previo?", se preguntó."Pensamos que es una buena pregunta que se les debe formular a los rusos", acotó. La fuente indicó que Moscú prefirió atribuir la responsabilidad del ataque al Estado Islámico antes que enfrentar a Al Asad.La decisión de Donald Trump de lanzar misiles contra una base aérea siria fue influida por su hija Ivanka, que quedó "devastada y enfurecida" por los bombardeos químicos en Idlib, según Time.El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer su disposición a "resolver el problema" de Corea del Norte de forma unilateral, en medio de demostraciones de poder entre Washington y Pyongyang que provocan tensiones en el este asiático.Estados Unidos envió el fin de semana a la península de Corea un grupo aeronaval, que incluyó el portaaviones USS Carl Vinson, así como dos destructores de misiles guiados y un crucero de misiles guiados, en una muestra de fuerza que llevó a Corea del Norte a declarar que estaba "dispuesto a reaccionar ante cualquier tipo de guerra que desee Estados Unidos"."Esto demuestra que los movimientos insensatos de Estados Unidos por invadir (el país) han alcanzado una fase seria", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, según la agencia estatal de noticias KCNA.Una serie de recientes pruebas de misiles norcoreanos alimentó los temores de Washington de que Pyongyang pueda tener pronto un misil balístico intercontinental capaz de descargar una ojiva nuclear sobre territorio estadounidense.Corea del Norte advirtió que el régimen está preparado para responder con "la poderosa fuerza de las armas" si fuera necesario. "La República Democrática Popular de Corea está preparada para reaccionar a cualquier forma de guerra deseada por Estados Unidos", afirmó el portavoz norcoreano, según KCNA.