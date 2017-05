El dólar cerró con baja semanal de 1% y quedó por debajo de $ 28

Fuente:

El dólar acumuló en la semana una caída de 1,06% en el mercado con lo que el promedio de los negocios interbancarios quedó este viernes en $ 27,81. Y tal como había ocurrido la semana anterior, el Banco Central (BCU) volvió a tener una participación activa con compras directas por US$ 136,6 millones en la semana sobre un total de operaciones de US$ 263,3 millones. En el mercado había sorprendido la ausencia de la autoridad monetaria durante miércoles y jueves, pero la intervención volvió este viernes con compras por US$ 44,1 millones. De todas maneras, esa acción no pudo evitar que la moneda estadounidense cayera 0,56% el último día hábil y se mantuviera por debajo de los $ 28, un piso que las autoridades se han mostrado decididas a defender.El presidente del BCU, Mario Bergara, declaró este viernes al semanario Crónicas que el banco y el gobierno "están asegurando un tipo de cambio y son conscientes de que tienen que absorber un ingreso de capitales que está volviendo al país". De todas formas aclaró que "eso no quiere decir asegurar un número. El martes fue $ 28,10; mañana, quién sabe". El jerarca reconoció que existe riesgo de atraso cambiario. "Por eso intervenimos. Si no lo hiciéramos y el dólar bajara, nos desalinearíamos de manera significativa de nuestra capacidad competitiva", reconoció.Esta semana la Unión de Exportadores volvió a manifestar preocupación por el bajo valor del dólar. "Los costos son altos. Cuando uno ve que baja la inflación se alegra, pero no quiere decir que los costos de producir un producto de exportación hayan caído", dijo la secretaria ejecutiva de la gremial, Teresa Aishemberg en declaraciones a Radio Carve. "Nos afecta el dólar y no tener acuerdos comerciales para no pagar impuestos cuando entramos en algunos países", agregó. También la Cámara de Industrias manifestó esa inquietud al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. En lo que va del año, el dólar acumula un descenso de 5%.