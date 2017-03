El drama de cruzar la Interbalnearia y otros reclamos a Vázquez en la costa

"No sirve, no sirve", repetía una de las vecinas que en la mañana de este lunes pidió la palabra en el Consejo de Ministros abierto para reclamar por mejores mecanismos para cruzar la ruta Interbalnearia.





Según afirmó esa vecina de Salinas, el puente que habilita a cruzar a los peatones de esa zona desde el sur al norte de la ruta, es obsoleto. Se debe caminar 30 kilómetros para encontrar un cruce, y las escalinatas son un problema para los adultos, los niños y las madres con bebés, que tienen dificultades para subir, reclamó al presidente Tabaré Vázquez y a los ministros presentes.





El reclamo fue atendido por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi , quien aseguró que se trata de un problema ampliamente conocido, y que está presente a lo largo de toda la ruta Interbalnearia en su pasaje por el departamento de Canelones





Durante el domingo el ministro atendió 27 entrevistas y en la mitad de ellas los vecinos y organizaciones reclamaban por las dificultades para cruzar la ruta en diferentes puntos. "Cada balneario, cada entrada tiene problemas de alumbrado, de seguridad y de cómo se cruza del sur al norte", dijo Rossi.





El problema se dio, explicó el ministro, debido a que primero se asentaron poblaciones contra la costa, luego se hizo la ruta, y con ello hubo un desarrollo no planificado en el norte, donde se acumulan fraccionamientos regulados con ocupaciones.





Pero la solución no es fácil. El puente, reconoció Rossi, se usa muy poco. Los semáforos, dijo, son también un problema, y si bien entre semana podrían funcionar, la situación se complica los fines de semana cuando se incrementa el tránsito, y es una de las causas de que colapse la circulación en la ruta, explicó. En tanto, los pasajes subterráneos son peligrosos y aunque "algunos se han explorado y se usan poco".





"La vecina tiene razón en el diagnóstico pero la solución es más difícil", señaló el ministro. "Vamos a seguir trabajando paliando el mientras tanto y ver qué perspectivas de fondo tenemos", dijo Rossi, y agregó: "Me temo que vamos terminar concibiendo una ruta que se aleje de la costa". Aunque sin un plan de regularización, volverán a generarse asentamientos, agregó.





Hubo reclamos por la falta de atención en salud, por las demoras de ambulancias, y por la centralización de los centros educativos, que hace que muchos deban recorrer grandes distancias para asistir. Un caso puntual lo presentó una vecina que dijo que su sobrino es discapacitado y "se enoja" por ser un joven que no estudia ni trabaja, un NiNi, no porque así lo desee sino porque "ni puede pagar transporte ni se puede subir al ómnibus". Tampoco puede anotarse en la UTU porque no es accesible, dijo.





Un niño pidió también la palabra, y reclamó por la construcción de una plaza. "Intendente, si después de esto no hacemos la plaza, cerrá y vamos", le dijo Vázquez al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien se comprometió a construirla.





Transformar Atlántida en Benidorm

Rossi fue el encargado de atender otros reclamos y propuestas. Una de ellas fue planteada por un español que reside en Uruguay, y que pretende devolver a Atlántida su encanto.





José María García planteó transformar ese balneario que fuera el centro para turistas años atrás en Benidorm, un balneario estrella Español, cercano a Alicante.





García aseguró que presentó un proyecto a Orsi, que tuvo una receptividad "fantástica".





Rossi, en tanto, reconoció que ese balneario era el mejor del país y dijo que la culpa de que eso no siga así la tienen los comerciantes y vecinos que se quedaron "abrazados a la belleza del lugar preservando lo que tenían pero sin decidirse a dar un paso adelante".





Afirmó que instalar un puerto de yates es importante para jerarquizar Atlántida, así como también

elevar la calidad de los servicios. "Estamos a las órdenes para colaborar con quienes estén dispuestos a trabajar en invertir en esa dirección", dijo el ministro.





Orsi, en tanto, aseguró que la idea presentada por el español se está manejando aunque han tenido dificultades para encontrar inversores. "Pero Atlántida necesita algo de eso sin duda", dijo el intendente.





