El experimento escolar sobre la viralidad que se volvió viral

Si Nico todavía no llegó a su celular o si todavía no lo vio en las redes sociales, no tardará en hacerlo. Es solo un dibujo precario, sobre una hoja cuadriculada y con marcador verde, al lado de una simple petición: "Ayúdame a recorrer el mundo".

El mensaje de WhatsApp con el que circula el dibujo dice lo siguiente: "Una profe está haciendo un experimento con sus alumnos de 3º de liceo para que tomen conciencia de la rapidez con la que se difunden las imágenes sin poder controlarlas".

La profesora Esmeralda Reviriego, de la ciudad española Torrejón, dijo a Verne que con el proyecto buscaba alertar a sus estudiantes de la velocidad con la que circulan las imágenes en las redes sociales y los peligros que esto conlleva.

Y con las redes sociales, Nico trascendió fronteras. Además de por la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, la imagen fue tuiteada también por la Policía estatal de Colombia y en México. El tuit siempre va acompañado del hashtag #HazloPorNico.

Embed

El dibujo no solo fue compartido por redes sociales y en mensajería instantánea, sino que también fue adoptado como un ícono por marcas y hasta se transformó en un meme, en imágenes hechas por usuarios de internet que muestran desde el padre pidiéndole que vuelva a casa, hasta montajes con Trump sosteniendo el mensaje viralizado.

Embed Nico también ha estado en Montealbor, y queremos ayudarle en su hazaña de recorrer el mundo. #soyNico #HazloporNico pic.twitter.com/cIDaSlQ13u — Alimentos Montealbor (@Montealbor) 2 de marzo de 2017

La moraleja de este caso está por todas partes. Nico representa los casos de los títulos "carnada de clicks", las historias de superación personal que se comparten en las redes sociales, hasta los contenidos que se viralizan sin explicación alguna. La profesora Esmeralda Reviriego tiene ejemplos de sobra para trabajar con sus alumnos.

Fuente: