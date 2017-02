El FA mantendrá en reserva documentos sobre debate impositivo

Dentro de las propuestas de los sectores había un planteo para discutir la no devolución del excedente aportado al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), elevar la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto al Patrimonio.

Aunque la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira , promovió la publicación de los documentos tratados en la Comisión de Programa del Frente Amplio que debate propuestas sobre la próxima Rendición de Cuentas, el partido de gobierno resolvió no hacer públicos esos textos hasta que el trabajo sea entregado al presidente de la República, Tabaré Vázquez.La publicación el sábado 18 de febrero del contenido de un documento en el diario El País que planteaba un paquete de medidas impositivas promovidos por sectores como el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista y Casa Grande fue uno de los temas analizados el viernes por la Mesa Política del Frente Amplio.El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo el viernes en una conferencia de prensa que durante la reunión llamó "a la responsabilidad política" después de una semana una semana "fuertemente marcada" por "algunos titulares de prensa y la discusión en torno a esos titulares de prensa"."Hubo una apelación a que los documentos no se publiciten en la medida que no sea necesario", dijo. "Lo que se hace es apelar a auto regulación y la responsabilidad de los compañeros. Ahora, nadie va a hacer una casa de brujas", sostuvo.La senadora Moreira había planteado hacer públicos los documentos en discusión. "Hagamos oficiales los documentos a través de los instrumentos de difusión (página web por ejemplo) de nuestro propio partido. Dejemos así que cualquiera pueda enterarse y hacerse su propia opinión sobre el tema, antes de que llegue digerida por interpretaciones que siempre estarán reñidas con la perspectiva de la izquierda", había afirmado la dirigente de Casa Grande en una columna que escribió el domingo 19 en su página web.Según dijeron a El Observador participantes de la reunión, la Mesa Política debatió el tema pero se resolvió mantener las propuestas en reserva.Miranda justificó que "lo que sostiene un sector no es lo que sostiene el Frente Amplio. "La Mesa Política del Frente Amplio le solicitó a la Comision de Programa que facilitara los documentos para la discusión política con vistas a presentarle al presidente de la República las aspiraciones que tiene esta fuerza política en materia de Rendición de Cuentas", dijo."Será la Mesa Política la que decidirá cuáles son las prioridades y así se lo comunicará al presidente de la República, y lo primero que va a hacer es comunicarselo al presidente de la República. Comprenderán que que si uno va a elaborar un documento para el presidente de la República primero se lo va a hacer conocer al presidente de la República y no lo va a hacer conocer públicamente. Mal haríamos que si vamos a presentar un documento al presidente de la República el documento aparezca primero a nivel de los medios. Eso no quiere decir que el documento sea secreto. Quiere decir que razonablemente primero se le presenta al destinatario del documento", sostuvo Miranda.En la conferencia de prensa del viernes Miranda negó que el partido de gobierno vaya a promover la no devolución del excedente del Fonasa